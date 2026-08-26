От Риги - к европейскому признанию: проект Cita Rīga получил премию Europa Nostra
30 августа в поместье Мазюмправас пройдет празднование получения европейской премии в области культурного наследия Europa Nostra 2026. Организатором мероприятия выступит общество Cita Rīga, чья инициатива "Совместное создание городского культурного наследия вместе с детьми" получила награду в категории "Образование, обучение и навыки".
Премия Europa Nostra отмечает проекты, которые помогают воспринимать культурное наследие не только как историю и факты, но и как живое пространство для обучения, творчества и взаимодействия. В рамках инициативы Cita Rīga город становится открытой учебной средой, где дети и молодежь знакомятся с историей через эксперименты, игры и практические занятия.
Праздник в поместье Мазюмправас пройдет в формате открытого мероприятия, где посетители смогут не только принять участие в официальной церемонии, но и присоединиться к познавательным и творческим активностям.
В мероприятии примут участие представители Европейской комиссии, Europa Nostra, Рижской думы, Национального управления по охране культурного наследия, Рижской латышской общественной организации и другие гости.
Местом проведения выбраны водяные мельницы поместья Мазюмправас, где культурное наследие становится частью живого опыта. В 2026 году еще один проект, связанный с этим местом, - культурный квартал Мазюмправас - также вошел в короткий список премии Europa Nostra в категории "Вовлечение жителей и повышение осведомленности".
В программе праздника:
- открытие памятной таблички Europa Nostra;
- выступления представителей Европейской комиссии, Рижского самоуправления и партнеров проекта;
- познавательные и творческие активности "Рига как открытая книга", "Место создает историю" и "Открой Ригу. Открой историю";
- рассказ об истории Мазюмправас поместья и водяных мельниц;
- концертная программа "От детей до профессионалов" с участием детской вокальной студии Kukaiņi, коллектива Mazjumpravas Dzirnavnieki и Катрины Диманты.