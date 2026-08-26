От Риги - к европейскому признанию: проект Cita Rīga получил премию Europa Nostra

Премия Europa Nostra отмечает проекты, которые помогают воспринимать культурное наследие не только как историю и факты, но и как живое пространство для обучения, творчества и взаимодействия. В рамках инициативы Cita Rīga город становится открытой учебной средой, где дети и молодежь знакомятся с историей через эксперименты, игры и практические занятия.