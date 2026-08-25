Двойной юбилей и концерты по всему миру! Что готовят Гидон Кремер и KREMERATA BALTICA

Вместе с KREMERATA BALTICA выступит виолончелистка Лука Коэтзи - одна из наиболее ярких молодых исполнительниц своего поколения. В 18 лет она победила на престижном Международном конкурсе виолончелистов имени Пауло в Хельсинки, став самым молодым победителем за всю историю конкурса. На сцену также выйдут бельгийская скрипачка Полин ван дер Рест и британский альтист Тимоти Ридаут.