Двойной юбилей и концерты по всему миру! Что готовят Гидон Кремер и KREMERATA BALTICA
2027 год станет для KREMERATA BALTICA годом сразу двух больших юбилеев - основатель оркестра Гидон Кремер отметит 80-летие, а самому KREMERATA BALTICA исполнится 30 лет. За три десятилетия коллектив стал одним из самых заметных культурных представителей стран Балтии в мире, получив международное признание благодаря высокому исполнительскому уровню, музыкальной энергии, смелому выбору репертуара, значимым премьерам современной музыки и выступлениям на ведущих концертных площадках и фестивалях мира.
Сезон 2026/2027 годов пройдет для KREMERATA BALTICA под знаком особенно активной международной концертной деятельности. Всего за несколько месяцев оркестр выступит в Швейцарии, Германии, Грузии и Италии, а в следующем году отправится также в Азию.
В сентябре KREMERATA BALTICA выступит в Швейцарии
В сентябре 2026 года KREMERATA BALTICA примет участие в фестивале в Бругге в Швейцарии - одном из значимых событий классической музыки региона, собирающем известных солистов и камерные оркестры.
6 сентября в концерте открытия фестиваля прозвучит музыка Феликса Мендельсона, Йозефа Гайдна, Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта.
Вместе с KREMERATA BALTICA выступит виолончелистка Лука Коэтзи - одна из наиболее ярких молодых исполнительниц своего поколения. В 18 лет она победила на престижном Международном конкурсе виолончелистов имени Пауло в Хельсинки, став самым молодым победителем за всю историю конкурса. На сцену также выйдут бельгийская скрипачка Полин ван дер Рест и британский альтист Тимоти Ридаут.
7 сентября вместе с KREMERATA BALTICA выступят виолончелистка Магдалена Цепле, пианист Георгий Осокин и швейцарский кларнетист Рето Бьери. В программе - произведения Мечислава Вайнберга, Людвига ван Бетховена, Аарона Копленда и Олли Мустонена.
Юбилейный сезон откроют тремя концертами в Дзинтари
С 11 по 13 сентября в концертном зале "Дзинтари" пройдет 23-й Международный фестиваль камерного оркестра KREMERATA BALTICA "Jubilate Vijolissimo". Он одновременно станет открытием сезона, посвященного 80-летию Гидона Кремера и 30-летию оркестра.
Концерт 11 сентября KREMERATA BALTICA посвятит латвийским композиторам и музыкантам. Публику ждут новые произведения Екабса Янчевскиса и Райвиса Мисюнса, а также сочинения Петериса Васкса, Петериса Плакидиса, Таливалдиса Кениньша и Ренате Стиврини.
Также прозвучит 14-я симфония Яниса Иванова "Sinfonia da Camera" - в честь 120-летия со дня рождения композитора.
Впервые за дирижерский пульт KREMERATA BALTICA встанет Юргис Цабулис. Вместе с Гидоном Кремером и солистами оркестра выступят пианист Рейнис Зариньш и скрипачка Лаура Зариня.
В центре второго вечера - музыка Виктора Кисина
12 сентября программа камерной музыки будет посвящена творчеству композитора-резидента KREMERATA BALTICA Виктора Кисина.
С Гидоном Кремером и оркестром его связывает многолетнее творческое сотрудничество, начавшееся еще в 2001 году. Произведения Кисина неоднократно впервые исполнялись Кремером и KREMERATA BALTICA, а также вошли в значимые записи, в том числе в выпущенный ECM альбом Between Two Waves 2013 года.
В Дзинтари прозвучит новое произведение Кисина, его фортепианный квинтет и масштабный дуэт для альта и виолончели.
Фестиваль завершат Бах, Шнитке и Гайдн
На заключительном концерте 13 сентября вместе с KREMERATA BALTICA выступят пианист Рейнис Зариньш и Юлиус Азаль - артист Deutsche Grammophon, названный Classic FM "Восходящей звездой 2024 года" и считающийся одним из ярких пианистов своего поколения.
Наряду с фортепианными концертами Иоганна Себастьяна Баха и Альфреда Шнитке прозвучит Концерт для виолончели ре мажор Йозефа Гайдна. Солировать будет набирающая международную известность канадско-южноафриканская виолончелистка Лука Коэтзи.
В программе также произведения Гии Канчели, Джованни Соллимы и Генриха Игнаца Франца фон Бибера.
После Юрмалы оркестр отправится в Германию, Грузию и Италию
С 23 по 27 сентября KREMERATA BALTICA примет участие в фестивале, организованном Академией Кронберга. В этом году он посвящен 150-летию легендарного виолончелиста Пабло Казальса.
Академия Кронберга является одним из ведущих мировых центров образования и профессионального развития молодых музыкантов, играющих на струнных инструментах.
26 сентября оркестр даст два концерта в главном концертном зале фестиваля. Вместе с KREMERATA BALTICA выступят всемирно известный мандолинист Ави Авиталь, виртуоз-трубач Сергей Накаряков, которого называют "Паганини трубы", Гидон Кремер и другие известные музыканты.
15 октября KREMERATA BALTICA выступит на одном из главных событий классической музыки Грузии - 34-м Международном фестивале Tbilisi Autumn.
А с 18 по 21 октября оркестр вместе с Гидоном Кремером отправится в тур по Италии, дав четыре концерта - в Болонье, Мантуе, Варезе и Казале-Монферрато.
Особое место в итальянских программах займет современная балтийская музыка. Прозвучат произведения Екабса Янчевскиса, Раминты Шеркшните и Элисон Крусмаа, посвященные Гидону Кремеру и KREMERATA BALTICA. В программу также войдет музыка Астора Пьяццоллы, которая уже много лет является важной частью творческой идентичности оркестра.
Юбилейные концерты пройдут и в Латвии
28 ноября 2026 года в Видземском концертном зале "Цесис" прозвучит специальная программа "JUBILATE. KREMERATA. CĒSIS".
Вместе с Гидоном Кремером выступят солисты KREMERATA BALTICA. В программе - произведения Людвига ван Бетховена, Густава Малера и Астора Пьяццоллы, а также современных балтийских композиторов Екабса Янчевскиса, Андрюса Жлаба и Элисон Крусмаа.
29 ноября в рижском Ola Foundation Гидон Кремер выступит вместе с пианистом Рихардом Плешановым и ансамблем Kremerata Lettonica. Концерт будет посвящен выдающемуся латвийскому композитору Таливалдису Кениньшу.
В программе вечера прозвучат камерные произведения из недавно вышедшего альбома "Посвящение Таливалдису Кениньшу".
30-летие KREMERATA BALTICA отметят в Риге
2 февраля KREMERATA BALTICA отпразднует свое 30-летие в Риге.
Весной оркестр отправится в масштабное азиатское турне - концерты пройдут в Южной Корее, Китае и Гонконге. Вместе с музыкантами выступит французский пианист Люка Дебарг.
Турне дополнит недельная творческая резиденция на Тайване. Помимо концертов, она будет включать мастер-классы, встречи и совместные выступления с молодыми музыкантами, продолжая образовательную и международную миссию KREMERATA BALTICA.
Юбилейный год продолжится на крупнейших фестивалях Европы
Отдельное место в программе 2027 года займут юбилейные мероприятия Академии Кронберга в Германии в марте. KREMERATA BALTICA выступит вместе с ведущими скрипачами мира, среди которых Гидон Кремер, Мидори и Алина Ибрагимова.
Масштаб юбилейного сезона дополнят выступления на престижных европейских фестивалях, включая Шветцингенский SWR Festival, фестивали в Локкенхаусе и Вербье.
Кроме того, KREMERATA BALTICA даст концерты на крупных европейских площадках вместе со всемирно известными солистами, в том числе пианистами Евгением Кисиным и Ефимом Бронфманом.