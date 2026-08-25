ФОТО: над Даугавой уже появились первые воздушные змеи - в Риге прошло предварительное шоу Fantadroms

"825-летие Риги - это не только повод оглянуться на историю города, но и возможность показать, какой мы хотим видеть Ригу в будущем - открытой, творческой, смелой и международной. Fantadroms показывает, что центр города и набережная Даугавы тоже могут стать площадкой для события международного масштаба. Мы хотели бы, чтобы Fantadroms не остался разовым мероприятием юбилейного года, а превратился в новую традицию Риги, фестиваль, который через несколько лет будут узнавать не только рижане, но ради которого люди будут планировать поездку в Ригу в конце лета", - заявил мэр Риги Виестурс Клейнбергс.