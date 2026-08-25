Репетиция шоу Fantadroms
В преддверии международного фестиваля воздушных змеев Fantadroms, который пройдет в субботу, 29 августа, в Рижском пассажирском порту состоялось предварительное мероприятие. ...
ФОТО: над Даугавой уже появились первые воздушные змеи - в Риге прошло предварительное шоу Fantadroms
В преддверии международного фестиваля воздушных змеев Fantadroms, который пройдет в субботу, 29 августа, в Рижском пассажирском порту состоялось предварительное мероприятие. Вместе с зарубежными художниками, представителями Риги и партнерами фестиваля над Даугавой взлетели первые воздушные змеи.
В Ригу уже прибыли первые зарубежные мастера, которые в выходные примут участие в фестивале необычного для столицы формата. Во время встречи с представителями СМИ и партнерами свои работы и традиции создания воздушных змеев представили Алиция Шальска и Шимон Кравчик из Польши, а также Роберт Брасингтон из Австралии. После коротких выступлений художники вместе с партнерами фестиваля запустили первых змеев над Даугавой.
"825-летие Риги - это не только повод оглянуться на историю города, но и возможность показать, какой мы хотим видеть Ригу в будущем - открытой, творческой, смелой и международной. Fantadroms показывает, что центр города и набережная Даугавы тоже могут стать площадкой для события международного масштаба. Мы хотели бы, чтобы Fantadroms не остался разовым мероприятием юбилейного года, а превратился в новую традицию Риги, фестиваль, который через несколько лет будут узнавать не только рижане, но ради которого люди будут планировать поездку в Ригу в конце лета", - заявил мэр Риги Виестурс Клейнбергс.
Директор Рижского агентства инвестиций и туризма Фредис Быков отметил, что международные мероприятия важны как для туристического предложения столицы, так и для узнаваемости Риги за рубежом. "В международном туризме города все чаще конкурируют не только достопримечательностями, но и впечатлениями. Людям нужна конкретная причина выбрать Ригу именно в определенные выходные, и качественные международные события - одна из самых сильных таких причин. Уже в первый год Fantadroms собирает участников из Великобритании, Австралии, Бельгии, Нидерландов, Германии, Польши, Китая и других стран. Если Fantadroms станет ежегодным международным событием, он может превратиться в еще одну причину, по которой Рига появится в туристических календарях людей", - сказал Быков.
Организатор фестиваля Зане Фейфа подчеркнула, что запущенные во время предварительного мероприятия змеи - лишь небольшая часть того, что зрители увидят в субботу.
"Сегодня мы впервые смогли увидеть небольшую часть того, как 29 августа будет выглядеть набережная Даугавы. В субботу в небе будет гораздо больше крупноформатных работ, спортивных змеев и произведений разных художников. Воздушные змеи постоянно движутся, меняются вместе с ветром и в каждый момент создают новый пейзаж. Надеемся, что в субботу люди придут, оторвутся от повседневности и хотя бы ненадолго посмотрят вверх", - сказала Фейфа.
В предварительном мероприятии приняли участие и представители партнеров фестиваля.
29 августа небо над Ригой заполнят гигантские воздушные змеи
В эту субботу, 29 августа, с 12:00 до 20:00 у причалов Рижского пассажирского порта над Даугавой можно будет увидеть крупноформатные летающие скульптуры и показательные выступления со спортивными воздушными змеями. На фестиваль приедут известные мастера из Европы, Австралии и Китая.
Одним из главных гостей станет британский художник и дизайнер Карл Робертшоу - пятикратный чемпион мира по спортивному пилотированию воздушных змеев. Более 30 лет он работает на стыке искусства, дизайна, сценических технологий и инженерии.
Робертшоу сотрудничал с Бьорк, Coldplay, Кэти Перри, Питером Гэбриэлом и другими мировыми звездами, а также участвовал в работе над церемониями Олимпийских игр в Лондоне и шоу в перерыве Super Bowl.
В фестивале также примут участие Роберт Брасингтон из Австралии, Сара и Карл Лонгботтомы из Великобритании, Берт Матенс из Бельгии, Ян и Йоланда ван Леувены и Альберт и Натали Тринкс из Нидерландов, Даниэла и Герхард Цицманы из Германии, Алиция Шальска и Шимон Кравчик из Польши, а также Ван Юнсюнь из Китая.
В программе предусмотрены показательные выступления спортсменов мирового уровня по кайтбордингу, перформанс американской художницы Бриджет Полк по балансировке камней, мастерская по изготовлению воздушных змеев, зона для пикника, аттракционы и другие развлечения для всей семьи.
Завершится фестивальный день вечеринкой по случаю окончания лета.