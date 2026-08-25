Три дня украинского кино в Риге - от классики до современных историй

Сегодня международное культурное присутствие Украины является важной частью культурной дипломатии. С помощью кино Украина рассказывает миру о своем многовековом культурном наследии, современной культуре и людях, а также говорит о борьбе украинского народа за свободу, независимость и европейское будущее.