Три дня украинского кино в Риге - от классики до современных историй
С 28 по 30 августа 2026 года в Риге пройдут "Дни украинского кино в Латвии" – культурный проект, который познакомит зрителей с украинской кинематографической классикой, современными фильмами и историями о людях и культуре Украины. Бесплатные показы состоятся в кинотеатре Splendid Palace и Украинском доме в Латвии.
В этом году "Дни украинского кино" проходят в особое время – когда Украина отмечает 35 лет со дня восстановления независимости.
Организатором фестиваля "Дни украинского кино в Латвии" является благотворительная организация "Благотворительный фонд "Двери"". Со стороны Украины проект проходит при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Международной ассоциации развития и поддержки украинской культуры и Посольства Украины в Латвийской Республике. Постоянными латвийскими партнерами проекта выступают Рижское самоуправление, Рижская дума, Национальный киноцентр, Музей кино Риги, общество DijaTi и Украинский дом в Латвии.
Проект реализуется в честь творческого наследия Валтера Кагайниса – кинематографиста, автора идеи фестиваля и его постоянного вдохновителя.
Сегодня международное культурное присутствие Украины является важной частью культурной дипломатии. С помощью кино Украина рассказывает миру о своем многовековом культурном наследии, современной культуре и людях, а также говорит о борьбе украинского народа за свободу, независимость и европейское будущее.
Программа Дней украинского кино в Латвии
В рамках программы зрителям будут представлены украинские фильмы разных жанров – от значимых произведений украинского кинематографического наследия до современных картин, отражающих и осмысливающих опыт Украины сегодня.
28 августа в 19.00 – кинотеатр Splendid Palace
Состоится торжественное открытие Дней украинского кино в Латвии и показ художественного фильма режиссера Ивана Николаичука "Вечный" (16+).
29 августа в 17.00 – кинотеатр Splendid Palace
В рамках программы Шедевры украинского кино состоится показ фильма режиссера Юрия Ильенко "Вечер накануне Ивана Купала" (12+).
29 августа в 19.00 – кинотеатр Splendid Palace
Зрителям покажут киноальманах "Война глазами животных" (16+).
В создании альманаха приняли участие режиссеры Мирослав Слабошпицкий, Юлия Шашкова, Максим Тузов, Алексей Мамедов, Святослав Костюк, Андрей Лидаговский и Иван Сауткин.
30 августа в 14.00 – Украинский дом в Латвии
Состоится показ документального фильма режиссёра и оператора Евгения Мазуренко "Свирель Перуна".
Места проведения
Кинотеатр Splendid Palace
ул. Элизабетес, 61, Рига
Украинский дом в Латвии
ул. Стругу, 4, Рига
Фильмы будут демонстрироваться на украинском языке с субтитрами на латышском языке.
Вход на все кинопоказы фестиваля Дни украинского кино в Латвии – бесплатный.