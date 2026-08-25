Более 10 миллионов проданных альбомов - знаменитая Morcheeba выступит в Риге
19 апреля в Hanzas Perons в Риге выступит британская группа Morcheeba, известная по хитам The Sea, Otherwise и Rome Wasn't Built in a Day. Музыканты вернутся в Латвию с новым альбомом Escape The Chaos и своими самыми известными композициями.
Скай Эдвардс (Skye Edwards) и Росс Годфри (Ross Godfrey) представят в Балтии свой последний, одиннадцатый студийный альбом Escape The Chaos. На концертах новые композиции будут звучать вместе с песнями, благодаря которым Morcheeba стала одной из самых узнаваемых британских групп.
Скай Эдвардс и Росс Годфри познакомились более 30 лет назад на вечеринке в Южном Лондоне. Узнав, что Скай поет и пишет песни, Росс предложил ей вместе заниматься музыкой. Случайная встреча положила начало музыкальному партнерству, которое продолжается уже более трех десятилетий.
Morcheeba стала одной из групп, сформировавших звучание британского трип-хопа и даунтемпо конца 1990-х и начала 2000-х. В музыке коллектива сочетаются электроника, соул, блюз, хип-хоп и психоделия, а одной из главных отличительных черт остается голос Скай Эдвардс.
За три десятилетия Morcheeba выпустила 11 студийных альбомов и продала более 10 миллионов записей. Среди самых известных песен группы - The Sea, Trigger Hippie, Part of the Process, Rome Wasn't Built in a Day, Otherwise и Blood Like Lemonade.
Над новым альбомом Escape The Chaos, состоящим из 12 композиций, музыканты работали два года. В нем Morcheeba вновь сочетает электронное звучание с живыми инструментами, трип-хоп - с соулом, блюзом и психоделией.
"Весь этот альбом - попытка заново установить связь с тем, что действительно важно: с тем, что у тебя в сердце, с окружающим миром, с возможностью просто встать босыми ногами на траву и почувствовать землю", - рассказал Росс Годфри.
Скай Эдвардс описывает пластинку как своего рода музыкальную терапию: "Этот альбом может стать своеобразной терапией. Он не принесет мир всему миру, но может подарить хотя бы немного внутреннего спокойствия".
Morcheeba уже хорошо знакома публике стран Балтии. После прошлогодних концертов в Таллинне и Юрмале группа возвращается с тремя выступлениями: 17 апреля - в Compensa в Вильнюсе, 19 апреля - в Hanzas Perons в Риге и 20 апреля - в Alexela в Таллинне.