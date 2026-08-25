Звезда Metropolitan Opera Асмик Григорян даст в Риге большой концерт с оркестром

Асмик Григорян родилась в Вильнюсе в семье армянского тенора Гегама Григоряна и литовской оперной певицы Ирены Милькявичюте. За свою карьеру она получила ряд престижных международных наград. В частности, Григорян становилась лауреатом International Opera Awards, а журнал Opernwelt дважды признавал ее Певицей года. В 2023 году она получила награду Opus Klassik как Певица года.