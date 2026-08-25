Звезда Metropolitan Opera Асмик Григорян даст в Риге большой концерт с оркестром
12 сентября в Рижском Доме конгрессов Асмик Григорян впервые выступит в Риге с большим сольным концертом в сопровождении оркестра. Одна из самых востребованных оперных певиц современности представит программу из произведений, принесших ей международное признание.
Асмик Григорян выступает на крупнейших оперных сценах мира, включая Metropolitan Opera, Венскую государственную оперу, Teatro alla Scala, лондонский Royal Opera House и Зальцбургский фестиваль.
Широкую международную известность певице принесло исполнение партии Саломеи на Зальцбургском фестивале. В дальнейшем она неоднократно возвращалась на фестиваль, где исполняла партии в Il trittico Пуччини, Macbeth Верди, Игроке Прокофьева и других постановках.
Летом 2026 года Григорян впервые исполнила на Зальцбургском фестивале заглавную партию в новой постановке Carmen Бизе. Премьера состоялась 26 июля в Большом фестивальном театре.
Асмик Григорян родилась в Вильнюсе в семье армянского тенора Гегама Григоряна и литовской оперной певицы Ирены Милькявичюте. За свою карьеру она получила ряд престижных международных наград. В частности, Григорян становилась лауреатом International Opera Awards, а журнал Opernwelt дважды признавал ее Певицей года. В 2023 году она получила награду Opus Klassik как Певица года.
В репертуаре певицы - ведущие партии в операх Пуччини, Верди, Чайковского, Штрауса, Дворжака, Вагнера и других композиторов. Среди ее известных ролей - Саломея, Татьяна, Русалка, Леди Макбет, Чио-Чио-сан и героини Il trittico Пуччини. Григорян сотрудничает с такими режиссерами, как Дмитрий Черняков, Ромео Кастеллуччи и Барри Коски.
С Латвией певицу связывает многолетняя творческая история. Она выступала на сцене Латвийской национальной оперы, а также принимала участие в Оперном празднике в Сигулде.
12 сентября Асмик Григорян выступит в сопровождении Литовского государственного симфонического оркестра под управлением его основателя, художественного руководителя и главного дирижера Гинтараса Ринкявичюса. В программе прозвучат фрагменты из произведений, ставших важной частью репертуара певицы.