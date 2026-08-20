Дары леса, местные продукты и блюда на огне станут главными героями фестиваля в Цесисском крае

Фестиваль соберет любителей природы, кулинаров, местных производителей и всех, кто хочет провести день в атмосфере праздника вкуса. Как и каждый год, специальную программу подготовит клуб охотников и рыболовов Zaube, который порадует гостей семейными рецептами и неожиданными угощениями.