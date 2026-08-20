Дары леса, местные продукты и блюда на огне станут главными героями фестиваля в Цесисском крае
5 сентября в парке Заубской усадьбы у озер Леяc и Аугшезер пройдет десятый фестиваль дикой кухни Zaubes savvaļas kulinārais festivāls. В этом году тема события — "Источник силы", а гостей ждут блюда из местных продуктов, мастер-классы, конкурсы и знакомство с гастрономическими традициями.
Фестиваль соберет любителей природы, кулинаров, местных производителей и всех, кто хочет провести день в атмосфере праздника вкуса. Как и каждый год, специальную программу подготовит клуб охотников и рыболовов Zaube, который порадует гостей семейными рецептами и неожиданными угощениями.
Одной из новинок станет продукт "Мясо луга", представленный Cēsu gaļas kombināts в рамках инициативы "Продукт естественных лугов" Латвийского фонда природы. Животные, выращенные на разнообразных природных кормах, дают мясо высокого качества, а покупка такого продукта помогает сохранять природные луга.
Гости также смогут познакомиться с гастрономической сетью Ziemeļzemes kods, которая объединяет производителей местных вкусов, владельцев хозяйств и туристические предприятия Северной Видземе.
На фестивале найдутся блюда на любой вкус: вегетарианские угощения, узбекская кухня, местное пиво Zaubes alus, кофе, чай и другие лакомства.
В программе также запланированы кулинарные мастер-классы Ингмара Ладигса и мастерская по ферментации от Labas saknes. Дети смогут приготовить собственную пиццу.
Посетителей ждут и различные конкурсы. Любители домашних заготовок смогут принять участие в конкурсе "Источник силы в баночке", представив свои сладкие или соленые консервы.
Особым событием станет конкурс молодых поваров от Jauno pavāru kustība, где участники будут готовить блюда на живом огне, используя продукты латвийских фермеров и домашних производителей. Конкурс посвятят сезонным продуктам, традициям приготовления пищи и связи человека с природой.
Юбилейный фестиваль Zaubes savvaļas kulinārais festivāls станет местом встречи тех, кто ценит натуральные продукты, старые рецепты и новые гастрономические идеи.