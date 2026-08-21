Сигулда на четыре дня станет центром кино и медиа: бесплатные показы, лекции и встречи с профессионалами

«Сигулда всегда была местом, где встречаются природа, культура и смелые идеи. Нам особенно приятно, что этим летом в нашем крае соберутся молодые таланты и признанные специалисты кино и медиа из разных стран. Такие встречи помогают увидеть мир с другой стороны, вдохновляют молодых людей создавать собственные истории, мыслить творчески и верить в свои идеи», — отмечает председатель думы Сигулдского края Линардс Кумскис.