Сигулда на четыре дня станет центром кино и медиа: бесплатные показы, лекции и встречи с профессионалами
С 25 по 28 августа в Сигулде в рамках международной молодежной медианочевки Young Media Sharks пройдут бесплатные кинопоказы, лекции и встречи с известными кино- и медиапрофессионалами.
Особым гостем программы станет один из самых известных представителей балтийского документального кино — лауреат Европейской киноакадемии Аудрюс Стонис (Audrius Stonys). 25 августа в культурном центре Siguldas devons режиссер проведет открытую лекцию "Документальное кино — ворота в невидимый мир", где расскажет о способности камеры раскрывать не только видимую реальность, но и эмоции, воспоминания, мечты и внутренний мир человека.
В тот же день вечером во дворе Турайдского замка состоится показ документального фильма Laika tilti - “Мосты времени” с вступительным словом Аудрюса Стониса. Фильм, созданный Кристине Бриеде и Аудрюсом Стонисом, посвящен феномену балтийского поэтического документального кино, возникшему в 1960-е годы. Картина является совместным производством Латвии, Литвы и Эстонии и будет показана на латышском, литовском и эстонском языках с английскими субтитрами. В случае плохой погоды показ состоится в помещениях Турайдского музея-заповедника.
«Сигулда всегда была местом, где встречаются природа, культура и смелые идеи. Нам особенно приятно, что этим летом в нашем крае соберутся молодые таланты и признанные специалисты кино и медиа из разных стран. Такие встречи помогают увидеть мир с другой стороны, вдохновляют молодых людей создавать собственные истории, мыслить творчески и верить в свои идеи», — отмечает председатель думы Сигулдского края Линардс Кумскис.
В программе также примут участие известный латвийский режиссер Дзинтарс Дрейбергс, южноафриканский документальный продюсер Дон Эдкинс (Don Edkins), главный редактор журнала Ir Неллия Лочмеле, директор по программам TV3 Group Latvija Элина Екабсоне и руководитель маркетинга TV3 Group Latvija Айга Лагздиня.
26 августа в культурном центре Siguldas devons состоится показ фильма Tīklā. TTT leģendas dzimšana и встреча с режиссером Дзинтарсом Дрейбергсом, автором также отмеченного наградами художественного фильма Dvēseļu putenis.
27 августа в Молодежном инициативном центре Сигулдского края Mērķis пройдут лекции Неллии Лочмеле и Дона Эдкинса. Участники смогут узнать больше о создании журналистских и документальных историй, способных влиять на общество.
В этот же день представители TV3 Group Latvija расскажут о том, как создается телевизионный и цифровой контент, как формируются стратегии программ и каким образом медиакомпании работают с аудиторией.
Завершит публичную программу 28 августа показ работ молодых авторов, созданных во время лагеря Young Media Sharks. Посетители смогут увидеть новые фильмы начинающих медиапрофессионалов и познакомиться с их авторами.
Международный молодежный медиа-лагерь Young Media Sharks пройдет в Сигулде с 24 по 29 августа и соберет 50 молодых участников из Латвии, Литвы и Эстонии. Под руководством опытных специалистов они будут изучать документальное кино, режиссуру, журналистику, производство телевизионного и цифрового контента, а также использование инструментов искусственного интеллекта в медиа.
Все мероприятия публичной программы бесплатны. Мероприятия проходят на английском языке, кинопоказы сопровождаются субтитрами.