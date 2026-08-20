В Вентспилсском крае снова запахнет копчеными деликатесами - состоится шестой Рыбный рынок
Фото: пресс-фото
Шестой Рыбный рынок в Ужаве: копченая рыба, ремесла и осенняя атмосфера.
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В Вентспилсском крае снова запахнет копчеными деликатесами - состоится шестой Рыбный рынок

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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27 сентября с 12:00 в Ужаве Вентспилсского края будет царить настоящая атмосфера осеннего рынка — состоится уже шестой Рыбный рынок. Гостей ждут рыбные деликатесы, продукция местных производителей и мастеров, а также насыщенная музыкальная и развлекательная программа в течение всего дня.

В Ужаве соберутся производители рыбной продукции, домашние хозяйства и ремесленники из разных регионов Латвии. Посетители рынка смогут приобрести копчёную, маринованную и солёную рыбу, консервы и другие угощения, которые отлично подойдут как для праздничного стола, так и для повседневной трапезы.

Свою продукцию представят также местные хозяйства, домашние кондитеры и мастера ремесел. Это будет возможность попробовать натуральные продукты, приобрести оригинальные изделия и найти особенный подарок для себя или близких.

За праздничное настроение в течение всего дня будут отвечать Эдгарс Пуятс вместе с этнографическим ансамблем Maģie suiti. Гостей ждут песни, шутки и совместное создание праздничной атмосферы. Также на сцене выступят танцевальные коллективы Вентспилсского края.

В программе мероприятия — конкурсы, традиционный аукцион и творческие мастерские для детей. Поэтому интересное занятие найдется для каждого — и для взрослых, и для самых маленьких гостей.

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Вентспилсский край

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