В Вентспилсском крае снова запахнет копчеными деликатесами - состоится шестой Рыбный рынок

В Ужаве соберутся производители рыбной продукции, домашние хозяйства и ремесленники из разных регионов Латвии. Посетители рынка смогут приобрести копчёную, маринованную и солёную рыбу, консервы и другие угощения, которые отлично подойдут как для праздничного стола, так и для повседневной трапезы.