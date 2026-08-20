Три вечера изысканного звучания: Sinfonietta Rīga приглашает на камерные концерты в Zuzeum
27, 28 и 29 августа в Большом зале арт-центра Zuzeum состоятся вечера камерной музыки Sinfonietta Rīga. В программе цикла "Вечерняя камерная музыка лета" - шедевры европейской и латвийской музыкальной традиции, встречи с известными солистами и особая атмосфера на пересечении музыки и искусства.
В конце лета Sinfonietta Rīga традиционно приглашает слушателей открыть для себя богатство камерного жанра - музыки, в которой особенно важны тонкость звучания, диалог между исполнителями и внимание к каждой детали. В этом году цикл вновь пройдет в пространстве Zuzeum, объединяя музыкальные впечатления с визуальным искусством.
Специальными гостями программы станут всемирно известная латвийская скрипачка Винета Сарейка, а также пианисты Рейнис Зариньш и Андрей Осокин. Концерты дополнит содержательными комментариями музыковед Орест Силабриедис, помогая слушателям глубже погрузиться в историю и особенности произведений.
Откроет цикл 27 августа концерт "Людвиг ван Бетховен, Sinfonietta Rīga и Винета Сарейка", посвященный творчеству великого немецкого композитора. В преддверии 200-летия со дня смерти Бетховена, которое будет отмечаться в 2027 году, прозвучит одно из главных произведений его камерного наследия - Девятая соната для скрипки и фортепиано ля мажор ("Крейцерова") в исполнении Винеты Сарейки и Рейниса Зариньша.
Во второй части вечера слушатели услышат Септет Бетховена для скрипки, кларнета, фагота, валторны, альта, виолончели и контрабаса. Созданное в 1799–1800 годах произведение сочетает в себе черты раннего творчества композитора и традиции камерной музыки XVIII века.
28 августа состоится программа "3 + 4. Струнное трио и фортепианный квартет", в которой встретятся произведения разных эпох. Вечер объединит Струнное трио Агриcа Энгельманиса, Струнное трио Кшиштофа Пендерецкого и Первый фортепианный квартет соль минор Йоганнеса Брамса.
В этих произведениях по-разному раскрывается выразительность камерного состава: от тонких тембровых красок и музыкального диалога до драматического напряжения и романтической глубины. Музыка Пендерецкого отражает новый этап творчества композитора, где элементы авангарда соединяются с классической ясностью формы, а квартет Брамса сегодня занимает прочное место в мировом камерном репертуаре.
29 августа днем Sinfonietta Rīga приглашает юных слушателей и их родителей на программу "Духовые инструменты". Дети смогут не только услышать звучание разных инструментов и встретиться с музыкантами, но и принять участие в творческом занятии, посвященном миру духовой музыки.
Завершит цикл вечером 29 августа концерт "Пейзажи звука Петра Васкса", посвященный 80-летию одного из самых известных в мире латвийских композиторов. Музыка Васкса, наполненная образами природы и духовными поисками, прозвучит в исполнении солистов Sinfonietta Rīga в различных камерных составах.
Во время всех концертов посетители также смогут успеть увидеть международную выставку "MAMA: Мать-природа", которая будет представлена в арт-центре Zuzeum до конца августа.