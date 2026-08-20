Три вечера изысканного звучания: Sinfonietta Rīga приглашает на камерные концерты в Zuzeum

В конце лета Sinfonietta Rīga традиционно приглашает слушателей открыть для себя богатство камерного жанра - музыки, в которой особенно важны тонкость звучания, диалог между исполнителями и внимание к каждой детали. В этом году цикл вновь пройдет в пространстве Zuzeum, объединяя музыкальные впечатления с визуальным искусством.