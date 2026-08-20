Грибы станут главными героями фестиваля MIKOFEST’26 в Салдусском крае
26 сентября в Лутрини Салдусского края пройдет фестиваль грибов MIKOFEST’26, который предложит взглянуть на мир грибов не только как на часть природы, но и как на источник знаний, творчества, искусства и новых вкусов.
Фестиваль пройдет в Лутринском парке с 10:00 до 16:00 и объединит любителей природы, исследователей, семьи с детьми и всех, кому интересно узнать больше о загадочном мире грибов.
Посетители смогут увидеть выставки грибов и лишайников, тематические экспозиции и мобильный природный класс. В программе — творческие мастер-классы по плетению корзин, окрашиванию с помощью грибов, созданию грибной бумаги и знакомству с миром лишайников.
Особое внимание фестиваль уделит знаниям о грибах. Специалисты расскажут о микоризе, лечебных грибах, активных веществах, выращивании вешенок, грибных композитных материалах и безопасном поведении в лесу.
Для детей подготовлены интерактивные занятия и игры, среди которых "Грибной конструктор", игра по поиску грибов "Грибной ребус", мобильная экспозиция Botania о грибных сказках и микоризе, а также творческие мастерские.
Гостей также ждет культурная программа с музыкой и танцами. На фестивале выступят Салдусский старинный аккордеонный ансамбль Akords, капеллы Spēlmaņi и Strops, танцевальный коллектив Druvas vidusskola Puzurs и ансамбль народного танца Druva.
MIKOFEST’26 станет возможностью открыть для себя грибы с неожиданной стороны — как часть природы, науки, культуры и повседневной жизни.