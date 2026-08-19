Электронные звуки и эксперименты ждут гостей первого фестиваля DETUNE в Риге
18 и 19 сентября в зале Мемориала Жаниса Липке в Кипсале впервые пройдет фестиваль DETUNE, где более десяти латвийских композиторов и саунд-художников представят современную электронную музыку — от электроакустики до аудиовизуальных перформансов.
Фестиваль объединит представителей разных поколений латвийских композиторов, для которых электронные технологии стали важным инструментом создания новых звуковых форм, перформансов и междисциплинарных проектов.
В программе DETUNE примут участие Мадара Петерсоне, Гиртс Бишс, Андрис Дзеницис, Армандс Скукис, Угис Праулиньш, Джейкин Пусонс, Арвидс Казлаускс, Волдемарс Йохансонс, Якабс Ниманис, Юргис Озолс, Виктория Майоре, Максим Шентелевс, Агита Реке, Оскарс Херлиньш и Эрнест Валцс Цирценис.
Организаторы подчеркивают, что DETUNE не ограничивает электронную музыку рамками одного жанра. Гости фестиваля смогут услышать электроакустические импровизации, экспериментальные звуковые композиции, музыку с использованием программирования, обработанных физических объектов и современные мультимедийные работы.
Особенность фестиваля — камерный формат. В продаже будет только 100 билетов, поэтому DETUNE станет не массовым концертом, а более личным опытом взаимодействия между музыкантами и слушателями.
В рамках второго дня фестиваля пройдет профессиональная конференция. Ее откроет композитор и руководитель фестиваля Роландс Кронлакс, который расскажет об истории и развитии электронной музыки в творчестве латвийских композиторов. Участники фестиваля также представят свои методы работы, технические инструменты и творческие подходы.
DETUNE создан как платформа для развития электронной музыки в Латвии, сотрудничества композиторов и исполнителей, а также для обсуждения роли электронной музыки в современной профессиональной музыкальной среде.
Фестиваль организует Латвийский союз композиторов, который объединяет профессиональных композиторов и музыковедов и занимается развитием латвийской музыкальной культуры.