Электронные звуки и эксперименты ждут гостей первого фестиваля DETUNE в Риге

В рамках второго дня фестиваля пройдет профессиональная конференция. Ее откроет композитор и руководитель фестиваля Роландс Кронлакс, который расскажет об истории и развитии электронной музыки в творчестве латвийских композиторов. Участники фестиваля также представят свои методы работы, технические инструменты и творческие подходы.