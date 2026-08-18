Более 500 юных участников откроют для себя новые спортивные возможности на фестивале Esi kustībā
19 сентября в спортивном зале Тукумса пройдет детско-молодежный спортивный фестиваль Esi kustībā, который уже второй год подряд объединит сотни участников, семьи и любителей спорта.
Фестиваль начнется в 12:00 в спортивном зале Тукумса и будет организован инициативой Esi kustībā совместно со Спортивной школой Тукумса при поддержке самоуправления Тукумского края.
В этом году мероприятие соберет более 500 детей и молодых людей до 18 лет. Участники смогут попробовать себя в различных спортивных дисциплинах, пообщаться с профессиональными спортсменами и найти новое увлечение независимо от уровня подготовки.
Главная идея фестиваля — показать, что движение может быть интересным, разнообразным и доступным каждому. Организаторы хотят вдохновить молодых людей вести активный образ жизни и открыть для себя новые возможности в спорте.
С участниками встретятся известные латвийские спортсмены из разных дисциплин. Среди них — бывший капитан сборной Латвии по баскетболу Янис Блумс, олимпийский участник и спортсмен по конкуру Кристапс Неретниекс, пляжный волейболист Эдгарс Тоцс, легкоатлет Янис Лейтис, капитан сборной Латвии по флорболу Артис Райтумс, BMX-фристайлист Рихардс Бринькис, тренер по паркуру Лукаcс Виговскис и другие.
Фестиваль объединит не только спорт, но и музыку. На сцене выступят латвийские исполнители Ods и Netīrais300, а DJ Trakais в течение всего дня будет создавать праздничную атмосферу.
Esi kustībā приглашает детей, молодежь и семьи провести активный день, попробовать новые виды спорта и получить вдохновение от людей, которые уже достигли успехов в своих дисциплинах.