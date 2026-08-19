Riga Food 2026 соберет на Кипсале вкусы мира и лучшие идеи пищевой индустрии
С 10 по 12 сентября в Международном выставочном центре Кипсала пройдет крупнейшая продовольственная выставка Балтии Riga Food 2026. Более 400 компаний из 30 стран представят новинки пищевой индустрии, а гостей ждут дегустации, кулинарные шоу и встречи с профессионалами.
В этом году на выставке будут представлены производители из Латвии, Литвы, Эстонии, Италии, Греции, Украины, Узбекистана, Турции, Индии и других стран. В Кипсале разместятся национальные стенды Латвии, Азербайджана, Греции, Словакии, Италии, Украины и Узбекистана.
Особое внимание будет уделено латвийским производителям. Посетители смогут познакомиться с продукцией местных предприятий, фермеров и домашних производителей, открыть для себя региональные вкусы, традиционные продукты, латвийские вина, мед и новинки аквакультуры.
Одной из главных тем выставки станут пищевые инновации. В экспозиции "Открой пищевые инновации!" компании, стартапы, исследовательские учреждения и студенты покажут новые решения в производстве продуктов, цифровизации и технологиях. Среди необычных новинок — продукты будущего и оригинальные разработки, например мороженое со вкусом краба.
Riga Food станет не только местом знакомства с новыми вкусами, но и международной бизнес-площадкой. В рамках выставки пройдут встречи предпринимателей и специалистов отрасли, а участники из разных стран смогут найти новых партнеров.
Гостей ждет насыщенная программа: конкурсы поваров, кондитеров, барменов и специалистов сферы гостеприимства. В Кипсале определят лучших в конкурсах "Латвийский повар 2026", "Латвийский кондитер года 2026", "Звезда латвийского гостеприимства 2026" и других.
12 сентября выставка станет настоящим праздником для любителей сладкого — пройдут "Латвийский парад тортов" и финал проекта "Торт для моего города".
Также посетителей ждут дискуссии о будущем питания, здоровом образе жизни, ферментации, кофе и новых тенденциях индустрии. Для детей подготовлены кулинарные мастер-классы, где юные участники смогут узнать больше о здоровом питании и приготовить блюда своими руками.
Отдельное место в программе займет чайная культура. В рамках Riga Tea Days гости смогут познакомиться с традициями разных стран, попробовать необычные сорта чая, посетить мастер-классы и увидеть соревнование профессиональных чайных мастеров Baltic Tea Cup.
12 сентября у входа в выставочный центр пройдет первый в Латвии благотворительный гриль-бранч. Все собранные средства будут переданы реабилитационному центру POGA. В мероприятии примут участие известные латвийские спортсмены, музыканты, блогеры и представители шоу-бизнеса.
В 2026 году Riga Food пройдет уже в 31-й раз. За более чем три десятилетия выставка стала важной площадкой для производителей продуктов, представителей HoReCa, торговых компаний и специалистов пищевой индустрии, объединяя бизнес, инновации и любовь к хорошей еде.