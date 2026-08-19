Riga Food 2026 соберет на Кипсале вкусы мира и лучшие идеи пищевой индустрии

В 2026 году Riga Food пройдет уже в 31-й раз. За более чем три десятилетия выставка стала важной площадкой для производителей продуктов, представителей HoReCa, торговых компаний и специалистов пищевой индустрии, объединяя бизнес, инновации и любовь к хорошей еде.