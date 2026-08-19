Канадский военный оркестр подарит Вентспилсу особенный музыкальный вечер

Центральный оркестр Вооруженных сил Канады был основан более 80 лет назад и базируется в столице страны Оттаве. Коллектив обеспечивает музыкальное сопровождение государственных мероприятий, официальных церемоний и важных событий канадских вооруженных сил. Оркестр выступает не только в Канаде, но и за ее пределами, представляя страну на международной арене.