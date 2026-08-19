Канадский военный оркестр подарит Вентспилсу особенный музыкальный вечер
28 августа в 18:00 в амфитеатре концертного зала Latvija в Вентспилсе прозвучит музыка одного из самых известных военных коллективов Канады — Центрального оркестра Вооруженных сил Канады.
Концерт под управлением капитана Кристин Дэвис (Christine Davies) будет посвящен 35-летию Земессардзе. В случае неблагоприятной погоды выступление состоится в Большом зале концертного зала Latvija.
Центральный оркестр Вооруженных сил Канады был основан более 80 лет назад и базируется в столице страны Оттаве. Коллектив обеспечивает музыкальное сопровождение государственных мероприятий, официальных церемоний и важных событий канадских вооруженных сил. Оркестр выступает не только в Канаде, но и за ее пределами, представляя страну на международной арене.
Сотрудничество Центрального оркестра Вооруженных сил Канады и Оркестра Земессардзе началось в 2018 году, когда канадские музыканты впервые посетили Латвию. С тех пор партнерство стало важной частью культурного обмена между двумя странами: музыканты участвовали в совместных концертах в Латвии и Канаде, а также делились профессиональным опытом.
Нынешний визит продолжает эту добрую традицию и становится музыкальным подарком к юбилею Земессардзе. Организация была создана 23 августа 1991 года, и за 35 лет стала значимой частью Национальных вооруженных сил Латвии, объединяя людей, готовых участвовать в защите своей страны.
В рамках юбилейных мероприятий по всей Латвии проходят концерты, выставки и другие события, посвященные Земессардзе и всем, кто на протяжении многих лет поддерживал ее развитие.