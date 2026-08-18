Третий раз в Латвии - и громче, чем когда-либо: bbno$ готовит для Риги масштабное музыкальное шоу

Те, кто уже был на концертах bbno$, знают: это больше, чем просто выступление. Это настоящий музыкальный хаос, где смешиваются юмор, мемы, танцы и абсолютная свобода. Это громкое "lalala" всем залом, это "edamame" в компании лучших друзей и атмосфера вечеринки, о которой потом еще долго вспоминают.