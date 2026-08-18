Третий раз в Латвии - и громче, чем когда-либо: bbno$ готовит для Риги масштабное музыкальное шоу
25 августа в концертном зале Palladium в Риге выступит канадский хитмэйкер bbno$ — артист, который уже в третий раз возвращается в Латвию, чтобы подарить поклонникам еще больше энергии, новых песен и фирменного музыкального безумия.
Специальным гостем вечера станет американский диджей DJ Tiiiiiiiiiip, который задаст настроение еще до выхода главного героя вечера.
Те, кто уже был на концертах bbno$, знают: это больше, чем просто выступление. Это настоящий музыкальный хаос, где смешиваются юмор, мемы, танцы и абсолютная свобода. Это громкое "lalala" всем залом, это "edamame" в компании лучших друзей и атмосфера вечеринки, о которой потом еще долго вспоминают.
bbno$ давно доказал, что умеет превращать свои концерты в уникальное шоу без строгих рамок и предсказуемого сценария. Каждый выход на сцену становится экспериментом, где публика не просто наблюдает за артистом, а становится частью происходящего.
Последний год стал для bbno$ настоящим марафоном творчества. В 2025 году он выпустил новый студийный альбом, продолжив развивать свой фирменный стиль — смесь ярких битов, иронии, самоиронии и мелодий, которые моментально запоминаются. Новая работа сохранила все то, за что его любят миллионы слушателей по всему миру: безумную энергию, легкость и способность превращать любую песню в вирусный хит.
Музыкальное шоу обещает стать еще одной громкой главой в истории встреч bbno$ с латвийской публикой. Третий приезд артиста — это новый уровень, новые эмоции и еще больше поводов петь, танцевать и просто отдаться атмосфере настоящего музыкального безумия.