Homo Novus объявил полную программу фестиваля, который пройдет в Риге и вдоль Даугавы

Куратор фестиваля Санта Ремере отмечает, что в программе этого года особенно много совместных проектов, в которых зарубежные художники работают с местными сообществами и латвийскими авторами. Многие работы посвящены уязвимости, взаимопониманию и способности принимать себя и других такими, какие они есть.