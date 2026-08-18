Homo Novus объявил полную программу фестиваля, который пройдет в Риге и вдоль Даугавы
Международный фестиваль нового театра Homo Novus пройдет с 4 по 12 сентября. События состоятся не только в театрах, но и в необычных пространствах - на берегах Даугавы от Краславы до Риги, в Латвийском национальном художественном музее, квартале творческой фабрики Veldze, на Большом кладбище, территории дорожно-строительной компании и даже в жилом трейлере. Программа составлена так, чтобы зрителям не приходилось спешить - многие события будут повторяться и проходить недалеко друг от друга.
Символом фестиваля в этом году стал лебедь. По словам сценографа Эстере Бетии Гравере, он отражает идею более медленного ритма жизни, внимания к окружающей среде и совместному пребыванию.
Куратор фестиваля Санта Ремере отмечает, что в программе этого года особенно много совместных проектов, в которых зарубежные художники работают с местными сообществами и латвийскими авторами. Многие работы посвящены уязвимости, взаимопониманию и способности принимать себя и других такими, какие они есть.
Личные истории, голос и идентичность
Проект бельгийской художницы Сары Ванхее "Сервис слов" предложит посетителям индивидуальные встречи, во время которых им помогут найти слова для того, что бывает трудно выразить.
Коллектив Stan’s Cafe представит спектакль "Речные туры. Даугава", который пройдет вдоль реки от Краславы до Риги. В его основе - истории людей, живущих на берегах Даугавы.
Хореограф Яна Яцука покажет открытый процесс создания работы AAA, экспериментируя с голосом и вокальными техниками.
Актер Димитри Доре, родившийся в Латвии, в спектакле "Дайны" расскажет очень личную историю о поисках идентичности, усыновлении и отношениях с семьей.
Усталость, уязвимость и психическое здоровье
Несколько работ Homo Novus посвящены состояниям, которые часто остаются незаметными - усталости, тревоге, неуверенности и невозможности всегда быть сильным.
Спектакль "Три баллады, история и наследство моей матери" рассказывает о простой повседневной жизни, а постановка "Нет! Нет! Нет!" - о протесте, сопротивлении и усталости.
Театральная выставка "Девочки направо, мальчики налево" затрагивает тему буллинга, а "Танцы плацебо" исследуют удовольствие и близость как возможный ответ на тревогу и напряжение окружающего мира.
Активист Джеймс Ледбиттер, известный как the vacuum cleaner, проведет фестивальную школу The Balmy Disaster Class для людей, сталкивающихся с трудностями в сфере психического здоровья.
Фестиваль станет доступнее для разных посетителей
В этом году Homo Novus уделяет особое внимание доступности. На части мероприятий зрители смогут свободно двигаться, менять место, выходить и возвращаться. Тексты фестиваля и каталог подготовят также на упрощенном языке.
Несколько постановок адаптируют для людей с нарушениями зрения, предусмотрев аудиоописание, тактильный опыт и помощь ассистентов.
Во время Белой ночи у Латвийского национального художественного музея пройдет совместная вечеринка пользователей инвалидных колясок, скейтеров и роллеров.
Также состоится конференция о том, как сделать культуру действительно доступной для разных людей - от физической среды и языка до самого содержания искусства.
Кладбище станет садом, а финал посвятят миру после человека
В ряде спектаклей звучит тема окончания и перемен. Работа "Как заканчиваются вещи" посвящена завершению любви, мечтаний, времени и самой жизни. В спектакле "Сад над могилой" кладбище на один час превратится в пространство размышлений о новой жизни, возникающей после разрушения и распада.
Завершит фестиваль визуальная работа "Летящие пески", предлагающая представить мир, в котором постепенно исчезают границы между человеком, природой и временем.
Главный центр Homo Novus разместится в культурном пространстве RAA на территории творческой фабрики Veldze. Там будут проходить не только художественные события, но и встречи, разговоры и мастерские.
Фестиваль Homo Novus организует Латвийский институт нового театра.