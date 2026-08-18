От советской электрички до вагона для арестантов - в Риге пройдет ежегодный Праздник перрона

В выставочном зале музея будет представлена специально созданная к Празднику перрона выставка "Истории музейной железнодорожной техники". Большой зал музея станет площадкой для творческих занятий для детей. Здесь пройдут мастерская по созданию ландшафта железнодорожного макета и мастерская по дизайну железнодорожных билетов, а также можно будет поиграть и принять участие в других активностях.