От советской электрички до вагона для арестантов - в Риге пройдет ежегодный Праздник перрона
29 августа Музей истории Латвийской железной дороги приглашает на ежегодный Праздник перрона. Посетителям разрешат заглянуть внутрь старинных вагонов и локомотива, покажут немое кино в багажном вагоне, предложат прокатиться на дрезине, увидеть миниатюрную железную дорогу и познакомиться с редкими экспонатами.
Истории локомотивов, вагонов и поездов будут представлены в самых разных форматах - от рассказов специалистов до выставок и кинопоказов. В течение всего дня для посетителей будет открыт поезд ER2, где можно будет увидеть pop-up выставку с уникальными материалами из экспозиции музея Рижского вагоностроительного завода.
В багажном вагоне покажут классику кино - немые фильмы начала XX века на железнодорожную тематику. В этот день для посетителей также откроют вагон для перевозки арестантов, паровоз серии L, путеизмерительный вагон и другую историческую железнодорожную технику.
В выставочном зале музея будет представлена специально созданная к Празднику перрона выставка "Истории музейной железнодорожной техники". Большой зал музея станет площадкой для творческих занятий для детей. Здесь пройдут мастерская по созданию ландшафта железнодорожного макета и мастерская по дизайну железнодорожных билетов, а также можно будет поиграть и принять участие в других активностях.
С 13:00 до 14:00 в зале музея пройдет импровизационное представление "Музыкальная мастерская". В нем примут участие иллюстратор Эрик Фришенфелдс, музыкант Эгилс Лейманис и импровизатор Варис Клауситайс.
Во дворе музея будет работать мастерская цианотипии, где участники смогут создать собственное уникальное изображение. Занятия пройдут несколько раз в течение дня - в 11:00, 12:00 и 13:00. Рекомендуется предварительная регистрация, поскольку количество мест ограничено. Для создания изображения методом цианотипии необходим солнечный свет, поэтому мастерская состоится только при подходящей погоде.
На Празднике перрона также сохранятся любимые посетителями развлечения - поездки на дрезине, демонстрации миниатюрной железной дороги, которые будут проходить раз в час, и игра по ориентированию. Отдохнуть и перекусить можно будет в музейной зоне для пикника.
В программе:
- pop-up выставка материалов музея Рижского вагоностроительного завода;
- классика кино в багажном вагоне;
- возможность зайти внутрь исторической железнодорожной техники;
- выставка "Истории музейной железнодорожной техники";
- импровизационное представление "Музыкальная мастерская" с 13:00 до 14:00;
- демонстрация миниатюрной железной дороги раз в час;
- мастерская по созданию ландшафта железнодорожного макета;
- мастерская по дизайну билетов;
- мастерская цианотипии в 11:00, 12:00 и 13:00 - по предварительной записи и только при солнечной погоде;
- беседы с детьми о безопасности возле железной дороги с 10:00 до 13:00;
- поездки на дрезине за дополнительную плату - в случае дождя они проводиться не будут;
- игра по ориентированию в музее;
- возможность устроить пикник и купить мороженое.
Музей будет открыт с 10:00 до 17:00. Доступ к исторической железнодорожной технике и поездки на дрезине начнутся с 10:30.