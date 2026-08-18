"Щенячий патруль" захватит AKROPOLE Rīga: детей ждут бесплатные развлечения и катание с Маршаллом
В два последних летних уик-энда в торгово-развлекательном центре AKROPOLE Rīga будут проводиться специальные мероприятия для всей семьи на тему «Щенячьего патруля». Маленьких посетителей ожидают не только встречи с любимыми героями, но и разнообразные бесплатные развлечения – от аквагрима и сахарной ваты до катания на коньках вместе с Маршаллом.
В два последних летних уик-энда в торгово-развлекательном центре AKROPOLE Rīga будут проводиться специальные мероприятия для всей семьи на тему «Щенячьего патруля». Маленьких посетителей ожидают не только встречи с любимыми героями, но и разнообразные бесплатные развлечения – от аквагрима и сахарной ваты до катания на коньках вместе с Маршаллом.
В первые семейные выходные – 22 и 23 августа – на площадке для мероприятий торгово-развлекательного центра между входами A и F юных посетителей будут встречать аниматоры в образах героев «Щенячьего патруля» Скай и Чейза. Кроме того, в программе предусмотрены аквагрим, временные татуировки, игрушки из воздушных шаров и другие развлечения. Посетителям мероприятия также будет предложена бесплатная сахарная вата.
В свою очередь, в последние августовские выходные – 29 и 30 августа – приключения «Щенячьего патруля» переедут на ледовую арену AKROPOLE Rīga. На протяжении всего уик-энда будут проводиться бесплатные сеансы публичного катания на коньках, и здесь посетители встретятся с одним из самых любимых героев «Щенячьего патруля» – пожарным Маршаллом.
Впервые появившись на экранах в 2013 году, «Щенячий патруль» завоевал сердца детей по всему миру. Созданный в Канаде анимационный сериал рассказывает о команде собак-спасателей, в которой у каждого героя есть свои уникальные навыки и своя роль. Чейз заботится о порядке и безопасности, Скай помогает спасательным миссиям с воздуха, в свою очередь, пожарный Маршалл – один из самых веселых членов команды.
В расположенном в AKROPOLE Rīga кинотеатре Apollo Kino недавно начали демонстрировать новейший полнометражный анимационный фильм «Щенячий патруль: Фильм о динозаврах». В конце августа показанные в фильме приключения будут продолжены бесплатными мероприятиями в торгово-развлекательном центре.
Бесплатные мероприятия «Щенячьего патруля» пройдут 22 и 23 августа с 11:00 до 16:00 на площадке для мероприятий AKROPOLE Rīga между входами А и F. В свою очередь, 29 и 30 августа с 10:00 до 15:30 посетители приглашаются на ледовую арену AKROPOLE Rīga на бесплатные сеансы публичного катания на коньках.