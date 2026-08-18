"Щенячий патруль" захватит AKROPOLE Rīga: детей ждут бесплатные развлечения и катание с Маршаллом

Впервые появившись на экранах в 2013 году, «Щенячий патруль» завоевал сердца детей по всему миру. Созданный в Канаде анимационный сериал рассказывает о команде собак-спасателей, в которой у каждого героя есть свои уникальные навыки и своя роль. Чейз заботится о порядке и безопасности, Скай помогает спасательным миссиям с воздуха, в свою очередь, пожарный Маршалл – один из самых веселых членов команды.