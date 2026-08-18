Большой бесплатный фестиваль пройдет на Домской площади: программа на весь день и вечер
Фестиваль Vecrīgas festivāls. Atvasara пройдет 19 сентября в самом центре Риги и превратит Старый город в большую праздничную площадку. Организаторы объявили артистов, которые будут создавать музыкальную атмосферу с утра и до самого вечера.
На сцену выйдет группа Apvedceļš со своими известными хитами. Также выступит одна из самых популярных латвийских певиц Ольга Раецка. Современное поп-звучание и энергичное выступление обещает BŪŪ, свою программу представят ODS и MUUD, а главным событием вечера станет выступление Bermudu Divstūris.
Утреннюю семейную программу дополнит детский ансамбль Dzeguzīte. Также выступят Bitīt’ Matos вместе с коллективом народного танца Dzīpars, состоится перформанс современного танца LE++, а музыку для детей будет ставить DJ Gucu.
Между концертами за атмосферу будут отвечать диджеи, поэтому музыка в Старой Риге будет звучать в течение всего дня.
В этом году фестиваль пройдет с 10:00 до 23:00. На это время Старый город превратится в большую праздничную территорию с музыкой, семейными развлечениями, едой, торговлей, танцами и различными сюрпризами.
С 10:00 до 15:00 программа будет в первую очередь ориентирована на семьи с детьми. Во второй половине дня и вечером праздник продолжится концертами и выступлениями латвийских музыкантов.
Для самых маленьких посетителей с 10:00 до 15:00 будет работать специальная детская зона. Здесь появятся феи Sapņu Ballītes, которые проведут шоу мыльных пузырей, творческие мастерские и игры. Также детям предложат блестящий грим, надувные аттракционы, аквагрим и отдельную зону для малышей.
Семьи смогут ближе познакомиться и с работой различных служб. На фестивале будут представлены Служба неотложной медицинской помощи, Государственная пожарно-спасательная служба, Рижская муниципальная полиция, Государственная полиция вместе с персонажем Рунцис Рудис, а также другие службы.
Со своей программой в фестивале примет участие Latvijas Valsts meži. Для детей и семей подготовят познавательные и активные занятия.
В течение всего дня на территории фестиваля будут работать латвийские предприятия общественного питания и большая ярмарка ремесленников. Посетители смогут попробовать различные блюда, купить изделия мастеров и просто провести время в праздничной атмосфере.
Дополнит программу проходящий рядом праздник улицы Алдару, где также запланированы различные мероприятия.
Vecrīgas festivāls. Atvasara будет бесплатным праздником для всей семьи, объединяющим латвийскую музыку, танцы, еду, развлечения и атмосферу Старой Риги.
Фестиваль пройдет 19 сентября с 10:00 до 23:00 на Домской площади.
Организаторами выступают бары Старой Риги Cuba Cafe, B Bārs Restorāns, Ezītis Miglā и Garāža. Мероприятие проводится при софинансировании Рижского самоуправления.