Рижанам предложат бесплатно попробовать десятки видов спорта в одном месте: куда отправиться 22 августа

На один день парк Узварас превратится в большую спортивную площадку, где всей семьей можно будет попробовать как знакомые, так и довольно необычные виды спорта. В программе — легкая атлетика, велоспорт, флорбол, гандбол, настольный теннис, керлинг, новус, стрельба из лука, парусный и мотоспорт, кэндо, джиу-джитсу, фрисби, диск-гольф, спортивная йога, современное пятиборье, бег с препятствиями и многое другое.