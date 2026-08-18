Рижанам предложат бесплатно попробовать десятки видов спорта в одном месте: куда отправиться 22 августа
22 августа с 11:00 до 17:00 в парке Узварас в Риге впервые пройдет Европейский семейный фестиваль Home & Heart, гостей ждут более 30 спортивных активностей для детей и взрослых.
На один день парк Узварас превратится в большую спортивную площадку, где всей семьей можно будет попробовать как знакомые, так и довольно необычные виды спорта. В программе — легкая атлетика, велоспорт, флорбол, гандбол, настольный теннис, керлинг, новус, стрельба из лука, парусный и мотоспорт, кэндо, джиу-джитсу, фрисби, диск-гольф, спортивная йога, современное пятиборье, бег с препятствиями и многое другое.
Отдельное внимание уделят плаванию и безопасности у воды. Представители латвийских спортивных федераций расскажут о разных видах спорта, помогут гостям попробовать свои силы, а на главной сцене в течение дня будут проходить показательные выступления.
Чтобы было еще интереснее, участникам выдадут специальные карточки: выполняя задания на разных спортивных станциях, можно будет собирать отметки, а затем принять участие в розыгрыше призов.
Одним из главных событий станет Европейский семейный кубок, в котором будут соревноваться 50 семей из Латвии и других европейских стран. Сам фестиваль объединит участников и партнеров из десяти стран Европы.
Главная идея Home & Heart — показать, что спорт может стать простым и веселым способом проводить время всей семьей. Поэтому активности рассчитаны на людей разного возраста и уровня физической подготовки, а особое внимание организаторы уделяют тому, чтобы праздник был доступен самым разным семьям.