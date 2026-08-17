От парада лодок до ночных вечеринок и салюта: Огре с размахом отметит праздник города

Для молодежи пройдет фестиваль Ekstāze с концертами, фотобудкой и DJ-мастерской. На реке Огре можно будет прокатиться на плоту и посмотреть на городской маяк с воды, а вечером здесь выступит танцевальная студия Teixma. В программе также заявлены концерт Иевы Акуратере и другие музыкальные выступления.