От парада лодок до ночных вечеринок и салюта: Огре с размахом отметит праздник города
21 и 22 августа в Огре пройдет большой праздник города и края. Гостей ждут концерты, ярмарка, парад лодок, спорт, развлечения для детей и молодежи, а финалом станут большой концерт и салют.
Пятница, 21 августа, будет посвящена Огрскому краю, его жителям, предпринимателям и творческим коллективам. В городе пройдет финал молодежного чемпионата по пляжному волейболу, местные предприниматели представят свою продукцию, а на сцене выступят коллективы художественной самодеятельности.
Вечером состоится большой концерт духового оркестра Horizonts с участием Лауриса Валтерса, Николая Пузикова, Кате Кокамеги, Томса Калдераускиса и ансамбля народного танца Ogre. Также в программе — парад лодок, огненное шоу и выступление хора у Огрского маяка. Завершится первый день вечеринкой с группой Apvedceļš и музыкой DJ до утра.
В субботу праздник продолжится ярмаркой, спортивными соревнованиями, выставками и творческими мастерскими. На площади Независимости можно будет познакомиться с работой полиции, спасателей, медиков, Земессардзе и других служб, увидеть фехтование, бои на мечах и показательные выступления.
Для молодежи пройдет фестиваль Ekstāze с концертами, фотобудкой и DJ-мастерской. На реке Огре можно будет прокатиться на плоту и посмотреть на городской маяк с воды, а вечером здесь выступит танцевальная студия Teixma. В программе также заявлены концерт Иевы Акуратере и другие музыкальные выступления.
Кульминацией праздника станет большой вечерний концерт с участием Pienvedēja piedzīvojumi, Emilija, Edavārdi, Very Cool People, Паулы Сайи и Даниэлы Масе.
В 23:00 у здания Огрского краевого самоуправления на улице Бривибас, 33, прогремит праздничный салют, а после полуночи вечеринка продолжится с DJ Mariss.