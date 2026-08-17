Прогулка с актером по яблоневому саду и праздничные торты: замок Яунмоку отмечает 125-летие
22 августа с 10:00 до 18:00 замок Яунмоку приглашает на большой Садовый праздник в честь своего 125-летия. В программе - концерты, экскурсии, прогулки по старинному саду, цветы, праздничные торты и развлечения для детей.
В этом году Садовый праздник пройдет под знаком сразу двух событий. Замок и его парк, созданные по проекту известного архитектора Вильгельма Бокслафа, отмечают 125-летие. Кроме того, организаторы хотят привлечь внимание к возрождению Лесного музея — этой теме посвящен девиз праздника "Новое дыхание Лесному музею!".
Программа объединит историю замка, природу и музыку. В течение дня гости смогут послушать два концерта старинной музыки в исполнении латвийских музыкантов.
Любителей современной латвийской музыки ждет концертная программа "Лесные песни": ансамбль Savvaļnieki под руководством Екабса Ниманиса исполнит положенные на музыку стихи Яниса Балтвилкса. Эта программа также прозвучит дважды в течение дня.
Можно будет не только слушать музыку, но и гулять. Актер и садовник Гатис Гага дважды проведет гостей по яблоневому саду замка. Еще две экскурсии по дворцовому саду состоятся вместе с садовницей Зайгой Катревичей.
Будет возможность заглянуть и внутрь самого замка. Для детей подготовлена отдельная экскурсия, а ближе к завершению праздника пройдет экскурсия по дворцу для гостей всех возрастов.
Еще одна яркая часть праздника — конкурсы цветочных композиций и юбилейных тортов. Победителей объявят и наградят во время торжественной церемонии. Тогда же у фасада замка откроют табличку "Памятник культуры", а к гостям обратится руководитель музея Улдис Макулис.
Для детей и подростков развлечения будут идти весь день: творческие мастерские, игра по ориентированию в замке и парке и активности на познавательной лесной станции, где можно будет больше узнать о природе и лесе.
Стоимость участия — 10 евро для взрослых, 5 евро для студентов и пенсионеров, детям до семи лет вход бесплатный. Организаторы предупреждают, что программа еще может быть дополнена или изменена.