Baltic Barber Expo возвращается: в сентябре в Риге соберутся мировые легенды барберинга

На протяжении всего дня, с десяти утра до восьми часов вечера, гостей Baltic Barber Expo 2026 ждет насыщенная программа: мастер-классы от ведущих мировых специалистов, международный чемпионат барберов и крупнейшая выставочная зона, где известные бренды представят новейшие инструменты, косметику, оборудование и профессиональные решения. Кроме того, посетители смогут лично пообщаться с признанными мастерами барберинга и стать частью события, которое объединит на одной площадке лучших артистов, ведущие бренды и тысячи профессионалов со всего мира.