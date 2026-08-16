Главный праздник уже позади, но Рига еще гуляет: что происходит в городе 16 августа

Еще один вариант провести воскресенье в городе - Vintage Market of Riga's Best. В субботу рынок работал первый день, а 16 августа он открыт с 12:00 до 18:00. Здесь представлены винтажная одежда, мебель, предметы интерьера, пластинки, книги и другие находки от коллекционеров, дизайнеров и продавцов винтажа.