Главный праздник уже позади, но Рига еще гуляет: что происходит в городе 16 августа
Главная кульминация 825-летия Риги уже позади. 15 августа по улице Экспорта промчался болид Formula 1, концерты и представления проходили сразу в нескольких местах, а поздним вечером на набережной 11 Ноября состоялся большой юбилейный концерт и мультимедийное шоу над Даугавой. Однако с наступлением воскресенья праздник в городе не заканчивается - 16 августа еще можно застать несколько событий юбилейной программы.
Одно из главных продолжений праздника - традиционный круглосуточный баскетбольный турнир Krastu mačs на Эспланаде. Соревнования правого и левого берегов Даугавы стартовали 15 августа и продолжаются 16 августа. Помимо непосредственно баскетбольных матчей, мероприятие объединяет спортивную и развлекательную программу.
Продолжается и Рижский футбольный фестиваль 2026 на площади возле Дома конгрессов. Он также рассчитан на два дня - 15 и 16 августа. Фестиваль собирает несколько сотен участников и включает футбольные соревнования и развлечения для зрителей.
Еще один вариант провести воскресенье в городе - Vintage Market of Riga's Best. В субботу рынок работал первый день, а 16 августа он открыт с 12:00 до 18:00. Здесь представлены винтажная одежда, мебель, предметы интерьера, пластинки, книги и другие находки от коллекционеров, дизайнеров и продавцов винтажа.
16 августа завершается и гастрономическая акция Riga's Sweetest Secret, посвященная знаменитому пирожному Vecrīga. В течение двух недель заведения Старой Риги предлагали собственные версии одного из самых узнаваемых рижских десертов, а воскресенье станет последним днем этой юбилейной акции.
При этом 16 августа - вовсе не окончание празднования 825-летия столицы. Юбилейная программа рассчитана на весь август: впереди остаются музыкальные события в рижских парках, мероприятия в городских районах, уличное искусство и другие события программы "Рижское лето".
Есть и приятный бонус для тех, кто решит провести воскресенье в городе. 16 августа общественный транспорт Rīgas satiksme, как и днем ранее, работает для пассажиров бесплатно. Бесплатными в праздничные дни также являются муниципальные платные парковки, которыми управляет Rīgas satiksme.
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