Наука без скучных лекций: в Мерсрагсе покажут эксперименты с энергией, светом и продуктами
15 августа на фестивале Mērsraga ābols откроется "Научный пузырь" - пространство, где посетители смогут встретиться с учеными, провести эксперименты и узнать больше о современных исследованиях: от искусственного интеллекта и новых материалов до энергетики, здоровья и устойчивого производства продуктов питания.
Фестиваль науки Mērsraga ābols в этом году проходит впервые. Символично, что многие ученые, с которыми посетители встретятся в "Научном пузыре", находятся в начале своего исследовательского пути - это молодые специалисты, которые с любопытством и настойчивостью ищут ответы на вопросы, способные в будущем привести к важным открытиям.
В "Научном пузыре" можно будет познакомиться с исследователями, которые работают над проектами в рамках программы Латвийского совета по науке "Постдокторские исследования", а также швейцарско-латвийской программы сотрудничества "Прикладные исследования" (проект LACISE).
Темы исследований охватывают самые разные области: от искусственного интеллекта, машинного обучения и новых материалов до безопасности продуктов питания, здоровья, устойчивого производства, лесного хозяйства и энергетики.
Наука, которую можно попробовать
С 11:00 до 18:00 посетители смогут познакомиться с языком программирования KatLang, созданным для описания и решения задач по математике и физике. Также можно будет узнать, как машинное обучение и анализ данных помогают ученым прогнозировать свойства материалов и их старение.
Гости смогут исследовать световые спектры с помощью спектрометра, проверить свои чувства в распознавании продуктов, узнать больше о мире микроорганизмов и пробиотиков, а также на практике познакомиться с вопросами безопасности продуктов питания и оценки рисков.
Кроме того, посетителям покажут сенсорные технологии, которые помогают уменьшить влияние лесозаготовок на почву. На дегустациях можно будет попробовать инновационные продукты питания и узнать, как побочные продукты переработки фруктов и ягод получают новое применение.
С 14:00 до 18:00 в "Научном пузыре" будет работать "Энергетическая лаборатория" проекта LACISE. Исследователи Института физики твердого тела Латвийского университета расскажут о принципах работы батарей и возможностях использования водорода в энергетике будущего.
В рамках активности "Заряди свою батарею" участники смогут создать работающую батарею и узнать, как возникает электричество, а также как энергия сохраняется и используется. В активности "Волшебство водорода" можно будет увидеть горение водорода, узнать, как его получают из алюминийсодержащих отходов и как превращают в электричество и тепло.
Также посетители смогут увидеть передвижную выставку #ZinātneLatvijai, посвященную 12 латвийским ученым, чей вклад укрепляет развитие науки страны и ее международную узнаваемость.