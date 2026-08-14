Наука без скучных лекций: в Мерсрагсе покажут эксперименты с энергией, светом и продуктами

В рамках активности "Заряди свою батарею" участники смогут создать работающую батарею и узнать, как возникает электричество, а также как энергия сохраняется и используется. В активности "Волшебство водорода" можно будет увидеть горение водорода, узнать, как его получают из алюминийсодержащих отходов и как превращают в электричество и тепло.