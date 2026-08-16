Интарс Бусулис возвращается на Pink Noise Riga с новой джазовой программой

Интарс Бусулис отмечает:

«Каждая композиция из репертуара нашего нового Lush Life Quintet имеет свою уникальную историю. Энергия зрителей, которую мы получили весной, была невероятной, и мы с нетерпением ждем новой встречи в Mūzikas nams Daile, чтобы вместе снова создать особенную атмосферу этого вечера».