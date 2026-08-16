Интарс Бусулис возвращается на Pink Noise Riga с новой джазовой программой
28 ноября в Доме музыки Daile в Риге Интарс Бусулис и Lush Life Quintet представят новую программу Vol. 2 в рамках осенней сессии фестиваля Pink Noise Riga. После аншлагового весеннего концерта и оваций стоя музыканты возвращаются с новой интерпретацией джазовой классики и музыкальными сюрпризами.
Во время весенней сессии фестиваля дуэт Интарса Бусулиса и саксофониста Гинта Паберза стал одним из самых эмоциональных событий программы. В состав квинтета также входят пианист Матис Жилинскис, контрабасист Томс Пойшс и барабанщик Рудольф Данкфелдс.
Музыканты вновь представят свою изысканную интерпретацию джазовой классики и других музыкальных произведений.
В первой программе прозвучали такие композиции, как Corcovado, Lush Life, Atvadas vasarai, Dedicated to You, Nature Boy, Still Crazy After All These Years Пола Саймона, Blue Trane, I'm A Fool to Want You, Kāpēc, Liquid Spirit, Hallelujah I Love Her So, а также специально созданная для квинтета композиция Матиса Жилинскиса Sulīgā dzīve — ироничная отсылка к легендарному произведению Билли Стрейхорна и названию коллектива.
Организаторы пока не раскрывают, какие композиции войдут в новую программу Vol. 2 и какие новые музыкальные произведения появятся в репертуаре, однако обещают яркие музыкальные сюрпризы.
Интарс Бусулис отмечает:
«Каждая композиция из репертуара нашего нового Lush Life Quintet имеет свою уникальную историю. Энергия зрителей, которую мы получили весной, была невероятной, и мы с нетерпением ждем новой встречи в Mūzikas nams Daile, чтобы вместе снова создать особенную атмосферу этого вечера».
Три дня джаза для любителей музыки
Выступление квинтета 28 ноября станет частью осенней кульминации фестиваля Pink Noise Riga. Уже на следующий день, 29 ноября, впервые в Риге выступит мировая джазовая легенда Винтон Марсалис (Wynton Marsalis) вместе с оркестром Jazz at Lincoln Center и программой Big Band Holidays. Это будет первое выступление легендарного оркестра за пределами США в рамках этой программы.
Полную программу осенней сессии фестиваля организаторы объявят позже. В нее планируется включить концертную программу 27 ноября в сотрудничестве с M/House of Jazz, а также специальный музыкально-гастрономический перформанс в Hanzas Perons вечером 20 ноября.