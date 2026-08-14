Риге - 825! Куда пойти 15 августа: полная программа главного дня праздника

В центре столицы сегодня действуют масштабные ограничения движения, в том числе на набережной 11 Ноября и в Старой Риге. При этом 15 и 16 августа общественный транспорт Rīgas satiksme будет бесплатным, как и муниципальные платные парковки, которые в праздничные дни работают бесплатно.