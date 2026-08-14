Риге - 825! Куда пойти 15 августа: полная программа главного дня праздника
Сегодня Рига с размахом отмечает свое 825-летие. Otkrito собрал подробную программу главного праздничного дня - рассказываем, куда отправиться 15 августа, где пройдут концерты, шоу и представления, во сколько начнутся мероприятия и что точно не стоит пропускать.
Главная площадка праздника - набережная 11 Ноября
Центральные торжества под названием "Открой Ригу! Код: 825" начнутся на набережной 11 Ноября в 13:00 и продолжатся глубоко за полночь.
13:00-16:00 - начало праздника, творческие мастерские для детей и взрослых и гастрономическая зона.
После 16:00 начнется большая музыкальная программа:
16:00 - Auļi
17:00 - Atvara, представительница Латвии на "Евровидении-2026"
18:00 - Citi zēni
19:00 - Ozols
20:00 - Alejas
21:00 - Sudden Lights
Главное вечернее событие начнется в 22:00 - концертная программа "Моя партитура - Рига". На сцену выйдут Shipsea, Андрей Рейнис Зитманис, Янис Айшпурс, Айя Андреева, Юргис Намейс Звейниекс, Gustavo, Мара Упмане-Холштейне, Элина Шимкус, Улдис Лейшкалнс, молодежный хор Kamēr…, Рижский камерный хор Ave Sol и музыканты Sinfonietta Rīga. Концерт дополнят танцоры, мастера велотриала, роллеры и представители паркура.
После концерта праздник не закончится: на Даугаве запланировано специальное шоу с лазерами, фонтанами и видео, а затем на набережной продолжится ночная программа с диджеями Линдой Самсоновой и Магнусом Эриньшем.
"Формула-1" в центре Риги: Red Bull Showrun на улице Экспорта
Одним из самых зрелищных событий субботы станет Red Bull Showrun, который пройдет с 14:00 до 16:00 на участке улицы Экспорта от улицы Элизабетес до Вантового моста. Вход свободный.
Главной звездой шоу станет настоящий болид Red Bull Racing RB8. За его руль сядет бывший пилот "Формулы-1" Патрик Фризахер. Кроме заездов болида зрителей ждут дрифт, мотоциклетные и раллийные выступления.
В Ригу также приехали легенда MotoGP Дани Педроса, дрифтер Элиас Хунтонджи и литовский стантрайдер Арунас Гибежа. Латвию представит раллийный гонщик Мартиньш Сескс.
Верманский парк: цирк, гости со всего мира и вечерний концерт
Верманcкий парк станет одной из главных семейных площадок праздника. Программа здесь начинается уже в полдень.
С 12:00 до 18:00 свои страны и культуры представят участники из Японии, Испании, Китая, Швеции, ОАЭ, Бельгии, Индии, Ирландии, Молдовы, Украины и Узбекистана, а также городов-партнеров Риги. Будет работать "Книжная улица", пройдут мастерские и занятия для детей.
Одновременно здесь пройдет часть международного фестиваля современного цирка и уличного искусства Re Rīga!. Еще в 11:30 ученики Рижской цирковой школы отправятся шествием от Рижский цирк к Верманскому парку.
Программа цирка:
12:00-12:30 - выступления учеников Рижской цирковой школы
13:00-13:35 - семейный танцевальный спектакль "Nofočē mani" латвийской SIXTH
14:00-14:45 - спектакль "Apskauj mani, paspied roku" бельгийской There There Company.
После дневной международной программы начнется концерт:
18:00 - Le Petit Paris и Диана Пирагс
18:50 - Роберто Мелони с друзьями и сопровождающей группой
20:30 - Big Al & the Jokers.
Праздник в Верманском парке продлится до 22:00.
Парк Узварас: огромная программа уличного цирка до полуночи
В парке Победы с 12:00 практически до полуночи пройдет праздник "Открой чудо!". Днем площадка будет ориентирована прежде всего на семьи с детьми, а после 15:00 начнется международная программа уличного цирка.
12:00 - спектакль кукольного театра RIKKO "Я большой художник"
13:00 - игры и детская дискотека с Эриком Балодисом
15:00 - MURMUYO, "Fisura", Испания
15:45 - Below Zero, "RAAF", Швеция, а также Sylvain Oulala с "Oh-La-La"
16:30 - No Fit State, "Bamboo", Великобритания
17:20 - MURMUYO, "Fisura"
18:10 - Below Zero, "RAAF", и Sylvain Oulala
19:00 - Sitting Duck, "Chiringuito Paradise", Бельгия
20:00 - No Fit State, "Bamboo"
20:50 - MURMUYO, "Fisura"
21:00 - Sitting Duck, "Chiringuito Paradise"
21:50 - Sylvain Oulala, "Oh-La-La"
22:00 - огненное шоу венгерской труппы Firebirds.
Представления будут проходить в разных частях парка. В течение дня также будут доступны интерактивные инсталляции испанской группы Katakrak, большие деревянные игры, выступления Барабанной школы Анджея Грауды и шоу мыльных пузырей.
Старая Рига: музыка, мимы и большой ремесленный рынок
С 10:00 до 21:00 на Домской площади будет работать большой ремесленный рынок. Здесь представят изделия мастеров из разных регионов Латвии - керамику, украшения, изделия из дерева, льна, кожи и текстиля.
А с 14:00 до 18:30 вся Старая Рига превратится в площадку фестиваля уличной музыки и искусства мимов.
На Домской площади будут звучать джаз и диксиленд в исполнении Sunny Groove Dixie, Joker Dixie и Mazā Parīze.
На Ратушной площади запланированы виолончельная музыка, выступление Jauno pārmaiņu kvintets, перформанс Butō lab и выступления уличных музыкантов.
На площади Ливу выступят гитарист Рейнис Яунайс, духовой квинтет и Grēcīgie partizāni.
Отдельная программа пройдет возле Бременских музыкантов - здесь соединятся скрипичная музыка, духовые инструменты и юмористические выступления. Завершится фестиваль общим флешмобом на Ратушной площади.
Эспланада: баскетбол на протяжении суток
На Эспланаде стартует традиционный Krastu mačs - круглосуточный баскетбольный матч между командами правого и левого берегов Даугавы. Помимо игр предусмотрены конкурсы, музыка, развлечения и гастрономическая зона.
Программа 15 августа:
14:00 - конкурс трехочковых бросков
14:40 - официальное открытие Krastu mačs
15:00 - VEF Riga против Ghetto Family
16:00 - матч инфлюенсеров
23:00 - матч актрис.
После полуночи соревнования продолжатся уже в рамках программы 16 августа.
У Дома конгрессов: большой футбольный фестиваль
На площади возле Рижского Дома конгрессов с 10:00 до 22:00 пройдет Rīgas Futbola festivāls 2026.
В течение дня состоятся детские и юношеские турниры, любительский чемпионат среди взрослых, матчи чемпионата рижских микрорайонов и "Кубок звезд" с участием известных людей. Между матчами предусмотрены конкурсы для зрителей, выступления групп поддержки и танцевальных коллективов, музыка и DJ-программа.
У Национальной оперы: праздничный ресторан до позднего вечера
Тем, кто предпочитает провести День рождения Риги за едой и музыкой, стоит заглянуть в сквер возле Латвийской национальной оперы и балета. Здесь с 12:00 до 23:00 будет работать специальный ресторан Риги "Открой окно в Ригу".
В течение дня здесь будут работать рестораны и бары, предложат разные варианты знаменитого пирожного "Вецрига", а программу дополнят мероприятия и сюрпризы от Латвийской национальной оперы и балета.
За музыку 15 августа отвечают Vadims Dmitrijevs & Jānis Pastars JAZZ DUO, DJ JAZZY MARKY и Toms Rudzinskis JAZZ TRIO. В 22:00 выступит группа Jaunība.
Как передвигаться по Риге в День города
В центре столицы сегодня действуют масштабные ограничения движения, в том числе на набережной 11 Ноября и в Старой Риге. При этом 15 и 16 августа общественный транспорт Rīgas satiksme будет бесплатным, как и муниципальные платные парковки, которые в праздничные дни работают бесплатно.