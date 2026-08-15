В Павилосту возвращаются соревнования по гребле на больших лодках
В субботу, 29 августа с 16:00 до 19:00, в порту Павилосты уже во второй раз состоятся соревнования по гребле на больших лодках. В них приглашаются участвовать команды друзей, предприятий, организаций и любителей спорта, чтобы побороться за Кубок мореплавателей.
Команда состоит из семи человек — шести гребцов и одного человека, который задает ритм. Участникам предстоит пройти дистанцию 200–250 метров в акватории порта Павилосты на лодках Made и Mare. Команды будут стартовать парами в порядке жеребьевки. В зависимости от хода соревнований каждая команда может совершить от одного до четырех заездов. Лодки и необходимое оборудование для безопасности предоставят организаторы.
В таких соревнованиях важна не только физическая сила и выносливость, но прежде всего умение всей команды грести в одном ритме. Отдельный приз предусмотрен для самой яркой и оригинальной команды.
Соревнования можно будет наблюдать бесплатно. Утром у порта Павилосты также пройдет морская регата Pāvilosta Open 2026, а вечером город присоединится к Ночи древнего огня.
В 19:00 на лугу за Āķagals начнется концерт хоров и вокальных ансамблей "У одного огня". В программе — солисты Андрис Эрглис и Эверита Пята-Гертнере, музыкальное сопровождение под руководством Нормунда Калниня, художественный руководитель концерта — Ренарс Юзупс.
В 21:00 на пляже будет зажжена огненная скульптура Зигмунда Вилниса, а с 22:00 до 02:00 на лугу за Āķagals пройдет танцевальный вечер с группой Smalkais stils.