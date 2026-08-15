В Павилосту возвращаются соревнования по гребле на больших лодках

Команда состоит из семи человек — шести гребцов и одного человека, который задает ритм. Участникам предстоит пройти дистанцию 200–250 метров в акватории порта Павилосты на лодках Made и Mare. Команды будут стартовать парами в порядке жеребьевки. В зависимости от хода соревнований каждая команда может совершить от одного до четырех заездов. Лодки и необходимое оборудование для безопасности предоставят организаторы.