Рига отмечает 825-летие: куда идти и что смотреть с 14 по 16 августа
С 14 по 16 августа Рига отмечает свое 825-летие масштабной трехдневной программой. Главные события развернутся на набережной 11 Ноября, в Старой Риге, Верманском саду, парке Узварас, на Эспланаде и других площадках. Рассказываем, что нельзя пропустить и какие ограничения движения нужно учитывать в праздничные дни.
Пятница, 14 августа
Официальная кульминация празднования приходится на субботу, однако праздничная программа начнется уже 14 августа.
Одной из главных площадок станет Ратушная площадь, где с 21:00 до 01:00 пройдет бесплатный концерт электронной музыки "Частота города" (Pilsētas frekvence). Организаторы обещают объединить музыку, свет и современные технологии в единое аудиовизуальное представление.
В 21:00 выступит эстонско-швейцарский дуэт Maarja Nuut & Nicolas Stocker, в 22:00 - латвийская исполнительница Evija Vēbere, в 23:00 - литовская группа Solo Ansamblis, а после полуночи программу завершит латвийский дуэт Oil X Gas.
Еще одной крупной площадкой станет сквер возле Латвийской национальной оперы и балета. 14 и 15 августа здесь будет работать специальный ресторан 825-летия Риги "Открой окно в Ригу" (Atver logu uz Rīgu). Здесь объединят гастрономическую и музыкальную программы. В пятницу площадка будет работать с 12:00 до 23:00.
Любителей автоспорта уже 14 августа будет ждать Red Bull Showrun Village на улице Экспорта - специальный городок автоспорта, работающий с 14:00 до 20:00. Здесь можно будет вблизи увидеть болид Red Bull Racing RB8 Формулы-1, автомобили для дрифта BMW M2 Drift Competition, раллийный Ford Puma Rally1 Мартиньша Сескса, Ford Mustang Gen3 Supercar и другую технику. Посетителям также предложат симулятор Формулы-1 и соревнование по замене колес Red Bull Pit Stop Challenge.
Суббота, 15 августа
Набережная 11 Ноября - главный концерт и шоу на Даугаве
Главной площадкой праздника традиционно станет набережная 11 Ноября. Программа "Открой Ригу! Код: 825" начнется в 13:00 и продолжится до 02:00 ночи.
С 13:00 до 16:00 здесь будут работать творческие и гастрономические площадки, после чего начнется большая музыкальная программа. В 16:00 выступит Auļi, в 17:00 - представительница Латвии на Евровидении-2026 Atvara, в 18:00 - Citi zēni, в 19:00 - Ozols, в 20:00 - Alejas, а в 21:00 - Sudden Lights.
Вечером на главной сцене состоится большой концерт "Моя партитура - Рига" (Mana partitūra Rīga). В нем примут участие Shipsea, Андрей Рейнис Зитманис, Янис Айшпурс, Айя Андреева и Юргис Намейс. Музыкальную программу дополнят танцоры, мастера велотриала, роллеры и представители паркура.
После концерта праздник переместится в том числе на воду: на Даугаве покажут специальное представление с лазерами, фонтанами и видео. Затем до глубокой ночи на набережной будут играть диджеи Линда Самсонова и Магнус Эриньш.
Формула-1 промчится по центру Риги
Одним из самых ожидаемых событий юбилея станет Red Bull Showrun. 15 августа с 14:00 до 16:00 улица Экспорта на участке от улицы Элизабетес до Вантового моста превратится в трассу для большого автомобильного шоу.
Главной звездой станет болид Red Bull Racing RB8 Формулы-1, за рулем которого выступит бывший пилот Формулы-1 Патрик Фризахер. Зрители также увидят дрифт, раллийные машины и мотоциклы. В шоу примут участие Мартиньш Сескс на Ford Puma Rally1, Red Bull Driftbrothers, Арас Гибежа, Сэмкелисо "Sam Sam" Тубане, Скотт Пай, латвийский дрифтер Кристап Блушс и другие участники.
Сам Red Bull Showrun Village 15 августа будет открыт с 10:00 до 18:30. Вход на мероприятия бесплатный.
Старая Рига превратится в огромную уличную сцену
15 августа праздничная жизнь охватит и улицы Старой Риги. С 14:00 до 18:30 здесь пройдет праздник уличной музыки и искусства мимов.
В разных местах Старого города будут звучать джаз, диксиленд, классическая музыка и перкуссия, одновременно пройдут выступления мимов, клоунов и артистов театра движения. Завершится программа общим флешмобом артистов на Ратушной площади.
На Домской площади с 10:00 до 21:00 будет работать большая ремесленная ярмарка, где соберутся мастера из разных регионов Латвии.
Верманский сад - музыка, города и культуры разных стран
Верманcкий парк 15 августа станет одной из главных семейных площадок праздника. С 12:00 до 22:00 здесь пройдет программа "Друзья Риги приехали в гости" (Rīgas draugi ciemos brauca).
В парке будут представлены зарубежные посольства, города-побратимы Риги и другие города Латвии. Днем запланирована культурная и развлекательная программа, а вечером на сцене выступят Le Petit Paris и Диана Пирагс, Роберто Мелони с друзьями, а завершит программу Big Al & the Jokers.
Парк Узварас - уличные артисты со всей Европы
Парк Узварас станет еще одной крупной площадкой. Праздник "Открой чудо!" (Atklāj brīnumu!) пройдет здесь с 12:00 до полуночи.
Первая часть дня будет ориентирована прежде всего на семьи с детьми - запланированы представления, игры и детская дискотека. С 15:00 начнется международная программа уличного искусства с участниками из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии и Венгрии.
На территории парка также разместят интерактивные инсталляции испанской группы Katakrak, большие деревянные игры, пройдут выступления Барабанной школы Анджея Грауды и шоу мыльных пузырей.
На Эспланаде в баскетбол будут играть круглые сутки
Эспланада 15 августа примет традиционный Krastu mačs - "Матч берегов", в котором команды правого и левого берегов Даугавы выясняют, кто сильнее.
Турнир стартует 15 августа в 13:30 и фактически не остановится ночью - соревнования продолжатся до 15:00 следующего дня. Помимо баскетбола, предусмотрены конкурсы, музыка, развлечения для зрителей и гастрономическая зона. В турнире участвуют как профессиональные и любительские команды, так и известные люди.
Футбольный праздник у Дома конгрессов
Рижский футбольный фестиваль 2026 пройдет оба выходных дня.
15 августа фестиваль запланирован с 10:00 до 22:00, а 16 августа - с 10:00 до 19:00. Муниципалитет ожидает, что два крупных спортивных события - футбольный фестиваль и Krastu mačs - соберут сотни участников и тысячи зрителей.
Ночная вечеринка появится даже в пешеходном тоннеле
Необычная праздничная площадка откроется 15 августа в пешеходном тоннеле на улице 13 Января, ведущем в Старую Ригу. С 18:00 до 01:00 там пройдет мероприятие "Свет в конце тоннеля" (Gaisma tuneļa galā), объединяющее электронную музыку и устойчивую моду.
Воскресенье, 16 августа
После насыщенной субботней ночи празднование не закончится. Часть крупнейших мероприятий перейдет на воскресенье.
На Эспланаде всю ночь продолжится Krastu mačs - финальные игры круглосуточного баскетбольного марафона завершатся около 15:00.
У Дома когрессов с 10:00 до 19:00 продолжится Рижский футбольный фестиваль 2026.
Одним из ярких районных событий станет праздник на Саркандаугаве "Почему Даугава красная? И другие истории" (Kāpēc Daugava sarkana? un citi stāsti). Он пройдет с 12:00 до 16:00 во дворе Саркандаугавской основной школы и станет частью проходящего в районе месяца уличного искусства. В программе заявлены творческие мероприятия, музыка, представления и активности для семей.
Какие улицы перекроют во время праздника
Главное перекрытие уже действует на набережной 11 Ноября. До полуночи 16 августа движение закрыто на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной набережной улице со стороны Старой Риги от Польских ворот до улицы Яуниела.
С 17:00 14 августа до 08:00 16 августа будет закрыто движение по улице Калькю на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади. Там же будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.
15 августа с 12:00 до 04:00 16 августа движение автомобилей закроют на территории Старой Риги. Кроме того, с 10:00 15 августа до 04:00 16 августа в Старой Риге и на набережной 11 Ноября будут закрыты зоны парковки средств микромобильности. 15 и 16 августа на набережной, в Старой Риге и на других праздничных площадках будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, велорикш, электромобилей и конных экипажей.
Дополнительные ограничения на остановку и стоянку введены на бульваре Аспазияс, улице Кришьяня Барона и возле перекрестка улицы 13 Января и бульвара Аспазияс. Из-за Red Bull Showrun отдельная схема ограничений будет действовать и в районе улицы Экспорта.
Ограничения затронут даже движение по Даугаве: при необходимости до вечера 16 августа судоходство между Каменным и Вантовым мостами будут ограничивать, а 15 августа с 23:00 до полуночи этот участок полностью закроют для движения судов.
15 и 16 августа общественный транспорт в Риге будет бесплатным
Для тех, кто собирается на праздник, есть важная практическая деталь: 15 и 16 августа весь общественный транспорт Rīgas satiksme будет бесплатным. Бесплатными в эти два дня также станут муниципальные платные парковки, которыми управляет Rīgas satiksme.
С учетом перекрытия набережной, Старой Риги и других центральных улиц городские власти рекомендуют по возможности отказаться от поездки в центр на личном автомобиле.