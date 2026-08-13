Рига отмечает 825-летие: куда идти и что смотреть с 14 по 16 августа

Для тех, кто собирается на праздник, есть важная практическая деталь: 15 и 16 августа весь общественный транспорт Rīgas satiksme будет бесплатным. Бесплатными в эти два дня также станут муниципальные платные парковки, которыми управляет Rīgas satiksme.