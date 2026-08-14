Более двух тысяч танцоров выйдут на пляжи Юрмалы: что ждет гостей фестиваля "Морская коса"
В Юрмале 29 августа пройдет второй танцевальный фестиваль "Морская коса", который станет частью праздника Каугури. Его откроют 900 танцоров с масштабным исполнением латышского народного танца, а на берегу моря выступят более 100 танцевальных коллективов.
Фестиваль "Морская коса" начнется в Каугури в 12:00. В этот момент 900 участников фестиваля, исполнив латышский народный танец Es mācēju danci vest (Я умел водить танец), откроют праздник Каугури на главной площадке торжеств — на улице Таллинас.
С 13:00 мероприятия фестиваля продолжатся на пляже Каугурциема, который станет местом встречи и проведения танцевального представления для танцоров из разных городов и краев Латвии, а также гостевых коллективов из Литвы и Эстонии.
В этом году фестиваль объединит более двух тысяч танцоров из 102 молодежных, коллективов среднего поколения и ветеранских коллективов народного танца. На берегу моря в Каугурциеме они исполнят самые длинные народные танцы из латышского танцевального наследия — Garais dancis (Длинный танец), Pankūkdancis (Блинный танец), Dvieļu deja (Танец полотенец) и Gatves deja (Уличный танец), а также дадут концерт Jūras mātei (Морской матери).
Завершится фестиваль во время заката на пляже Яундубулты: танцоры в белых льняных рубашках отправятся на совместное купание — "Белое купание" (Baltā pelde).
Главный элемент сценографии фестиваля — естественная и экологичная среда: морские волны или спокойная гладь воды, крики чаек и песчаный берег. Главная идея проведения танцевального фестиваля у моря — показать, что народные танцы могут исполняться в необычных пространствах.
Во время мероприятия созданный участниками песчаный элемент — коса из песка — станет единым сценическим образом, символически объединяющим участников и зрителей.
Автор идеи фестиваля и организатор — руководитель танцевальных коллективов Юрмальского культурного центра Jūrmaldancis и Ābelīte Даце Калея отмечает:
«Мы хотим подчеркнуть латышские традиции, цвета и узоры народных костюмов, пробудить интерес к природе как к понятному и простому культурному пространству и приглашаем каждого это почувствовать».
Программа:
Пляж Каугурциема-Вайвару
13:00-13:40 — создание песчаного элемента — косы — на пляже и измерение самой длинной косы.
16:00-16:20 — исполнение самых длинных народных танцев.
16:30-17:40 — концерт танцевальных коллективов Jūras mātei (Морской матери).
Пляж Яундубулты
20:10 — "Белое купание" (Baltā pelde).