Более двух тысяч танцоров выйдут на пляжи Юрмалы: что ждет гостей фестиваля "Морская коса"

В этом году фестиваль объединит более двух тысяч танцоров из 102 молодежных, коллективов среднего поколения и ветеранских коллективов народного танца. На берегу моря в Каугурциеме они исполнят самые длинные народные танцы из латышского танцевального наследия — Garais dancis (Длинный танец), Pankūkdancis (Блинный танец), Dvieļu deja (Танец полотенец) и Gatves deja (Уличный танец), а также дадут концерт Jūras mātei (Морской матери).