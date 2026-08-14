Праздник лука возвращается в Марупский край - гостей ждут суп, концерты и необычный чемпионат
16 августа в Спуньциемсе начнется традиционный Праздник лука, который откроет праздничную неделю Mārupes novadam 5. Гостей ждут концерты, семейные развлечения, конкурсы, чемпионат по нарезке лука и угощение фирменным луковым супом.
Праздник лука в Спуньциемсе в этом году пройдет уже в девятый раз. На протяжении всего дня гостей ждут музыкальные выступления, творческие активности для семей, чемпионат по нарезке лука, экскурсии, конкурсы и особое угощение — фирменный луковый суп.
В праздничной программе примут участие коллективы Бабитского центра культуры и образования, музыкальное объединение Tepat, певица Атвара, Барабанная школа Анджея Грауды и другие участники.
Праздник лука станет началом недели событий, которая с 16 по 22 августа пройдет в разных уголках Марупского края. Каждый день жителей и гостей ждут концерты, творческие занятия, спортивные мероприятия и встречи местных сообществ.
Особое место в программе занимает конкурс исполнителей песен. Отборочные концерты пройдут с 17 по 21 августа в Яунмарупе, Дзилнуциемсе, Марупской волости, Марупе и Бабите. Финалисты конкурса выступят 22 августа на главной праздничной сцене в Пиньки вместе с группой Papīra lidmašīnas.
В течение всей недели жители и гости смогут посетить концерты с участием Юриса Хирша, Яниса Ниедры, Яниса Моисея, группы Kraujas Band, а также концерт музыкантов Марупского края. В программе также — День предпринимателей, вечерний киносеанс под открытым небом, мероприятия для детей и молодежи, спортивные соревнования и встречи жителей.
Кульминация праздничной недели состоится 22 августа в Пиньки. На главной сцене выступят Линда Леен и ее группа, Bermudu Divstūris, Papīra lidmašīnas, а также победители конкурса исполнителей песен.