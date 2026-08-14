Праздник лука возвращается в Марупский край - гостей ждут суп, концерты и необычный чемпионат

Праздник лука в Спуньциемсе в этом году пройдет уже в девятый раз. На протяжении всего дня гостей ждут музыкальные выступления, творческие активности для семей, чемпионат по нарезке лука, экскурсии, конкурсы и особое угощение — фирменный луковый суп.