Творческий баттл и граффити на 400 м²: в Риге в четвертый раз пройдет фестиваль уличной культуры ROW BALTICS
22 августа с 10:00 до 22:00 на Саркандаугаве, в квартале улиц Загеру, Хапсалас, Лапсту и Зиемелю, в четвертый раз пройдет ROW BALTICS - фестиваль уличного искусства и культуры, который объединит художников, музыкантов, представителей хип-хоп культуры и любителей городской среды.
В центре ROW BALTICS 2026 находится Battle — битва, которая не означает конфликт или агрессию, а представляет собой творческое, ненасильственное соревнование, в котором художники и представители культуры бросают друг другу вызов, демонстрируют свою индивидуальность и создают что-то новое. Эта традиция является неотъемлемой частью граффити- и хип-хоп-культуры, где соревнование превращается в диалог, а разные стили становятся возможностью вдохновляться друг другом.
«В этом году мы не хотим просто создать очередную настенную роспись. Мы хотим показать, что уличное искусство — это живая часть городской культуры, которая способна общаться с людьми и менять наше восприятие города. Для нас Battle — это не о том, кто сильнее, а о смелости встать рядом с другим художником, показать свой стиль и создать то, чего раньше не существовало. Риге нужны такие события, потому что город — это не только здания и улицы, но и идеи людей, энергия и истории. В этом году мы хотим оставить эту энергию в Риге в очень большом масштабе», — говорит автор идеи ROW BALTICS и художественный руководитель фестиваля Дайнис Руденс.
В этом году фестиваль пройдет при поддержке Рижского самоуправления в рамках программы Месяца уличного искусства, делая еще один шаг к более широкому признанию уличного искусства и его значения в современной городской среде.
Кульминацией фестиваля станет создание масштабной настенной росписи площадью 400 м² с участием художников из Балтии и других стран под руководством Дайниса Руденса, а также Baltic Beat Battle — битва битмейкеров от Ansh и DEFSET, в рамках которой свои оригинальные биты представят 12 битмейкеров из стран Балтии.
Сценическая программа ROW BALTICS 2026 будет проходить весь день — от открытия фестиваля и утренних сетов DJ Suns и DJ Kaķis до выступлений Ūga, March, goča, VIŅAS, Rokas (Литва), f6lex, xantikvariāta и других артистов.
В вечерней программе запланированы специальные события — выступление Робертса Гобзиньша и NiklāvZ, секретный гость, а музыкальной кульминацией фестиваля станет выступление BASECK (США) × KODEK.
Соревнования также пройдут на площадках для брейк-данса и рампах, где любителей BMX и скейтбординга ждут международные соревнования Simple Sessions Street Series Riga.
В течение всего дня гости смогут познакомиться с уличным искусством во время специально организованных экскурсий по району, принять участие в тематической игре об уличном искусстве, попробовать себя в создании совместного граффити на специальной стене, посетить мастер-классы по созданию трафаретов и граффити-шрифтов, создавать собственные биты вместе с Erica Synths, а также позволить художникам нарисовать свой портрет прямо на месте.