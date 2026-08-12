Творческий баттл и граффити на 400 м²: в Риге в четвертый раз пройдет фестиваль уличной культуры ROW BALTICS

«В этом году мы не хотим просто создать очередную настенную роспись. Мы хотим показать, что уличное искусство — это живая часть городской культуры, которая способна общаться с людьми и менять наше восприятие города. Для нас Battle — это не о том, кто сильнее, а о смелости встать рядом с другим художником, показать свой стиль и создать то, чего раньше не существовало. Риге нужны такие события, потому что город — это не только здания и улицы, но и идеи людей, энергия и истории. В этом году мы хотим оставить эту энергию в Риге в очень большом масштабе», — говорит автор идеи ROW BALTICS и художественный руководитель фестиваля Дайнис Руденс.