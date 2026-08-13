В Музее природы можно будет увидеть сотни ярких сортов томатов и ароматных трав

Специалисты по выращиванию томатов удивят посетителей выставки разнообразием цветов, форм и размеров плодов — от светло-розовых до темно-фиолетовых, от круглых до вытянутых, от небольших до очень урожайных. На выставке будет представлено около 300 сортов томатов. Наряду с уже популярными в Латвии и мире сортами посетители смогут увидеть и новинки селекции. Выращиватели пряных трав познакомят гостей с различными видами мяты, базилика, розмарина, лаванды, карри, лавровым деревом, коловым деревом, вьющимся шпинатом и другими растениями.