В Музее природы можно будет увидеть сотни ярких сортов томатов и ароматных трав
С 19 по 23 августа все желающие смогут увидеть и почувствовать аромат сотен ярких сортов томатов и душистых трав в Латвийском национальном музее природы.
Специалисты по выращиванию томатов удивят посетителей выставки разнообразием цветов, форм и размеров плодов — от светло-розовых до темно-фиолетовых, от круглых до вытянутых, от небольших до очень урожайных. На выставке будет представлено около 300 сортов томатов. Наряду с уже популярными в Латвии и мире сортами посетители смогут увидеть и новинки селекции. Выращиватели пряных трав познакомят гостей с различными видами мяты, базилика, розмарина, лаванды, карри, лавровым деревом, коловым деревом, вьющимся шпинатом и другими растениями.
Садоводческое хозяйство Neslinko представит 120 сортов томатов, а также широкий ассортимент пряных трав. В выставке также примут участие выращиватели Мария Тоцупе и Линда Гинтена из Вилце, Валдис Пулиньш из Лаучиенас, Линда Гротупе из Марупе, Валентина Кузнецова из Лаучиенас, Дарья Юревич из Риги и Анатолий Силиньш из Икшкиле.
Каждый посетитель выставки сможет получить консультации специалистов по выращиванию и использованию томатов и пряных трав, а также приобрести семена, зарегистрированные в реестре Государственной службы защиты растений.