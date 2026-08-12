Как ИИ помогает бизнесу экономить время и деньги - об этом расскажут на конференции в Риге
Искусственный интеллект все активнее меняет работу компаний и государственных организаций, помогая автоматизировать процессы, быстрее анализировать данные и принимать решения. О том, как использовать эти технологии на практике, расскажут 17 сентября в рижском ATTA Centre на бизнес-конференции SAP Connect Day Latvia 2026.
Основными темами мероприятия станут искусственный интеллект, работа с данными, облачные технологии и автоматизация бизнес-процессов. Отдельные сессии будут посвящены финансам, закупкам, IT, управлению, логистике, персоналу, продажам и маркетингу.
Эксперты расскажут, как с помощью искусственного интеллекта компании могут оптимизировать повседневную работу, принимать более точные решения и находить новые возможности для развития. Также участникам покажут реальные примеры использования новых технологий и облачных решений.
На конференции выступят представители SAP и других компаний из Латвии и Европы. Среди участников - руководитель SAP Latvija Айнарс Бемберис, представители McKinsey, airBaltic и международные эксперты SAP в области искусственного интеллекта, облачных технологий, производства и логистики.
В рамках мероприятия также пройдут практические демонстрации технологий и презентации компаний, которые уже используют решения SAP в своей работе.