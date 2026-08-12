Рига отметит 825-летие необычным зрелищем: лошади станут моделями для художников прямо в парке

Художница Иева Баумгарте давно исследует образ лошади в своем творчестве. В рамках проекта "365 лошадей" она на протяжении года каждый день рисовала по одной лошади, а летние месяцы проводила рядом с лошадьми в их естественной среде, наблюдая за ними и создавая картины. Во время праздника Риги Иева Баумгарте также будет писать лошадей в мастерской под открытым небом, наблюдая за их характером, движениями и грацией.