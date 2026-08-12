Рига отметит 825-летие необычным зрелищем: лошади станут моделями для художников прямо в парке
15 августа, в рамках празднования 825-летия Риги, в парке Узварас пройдет необычный художественный перформанс под открытым небом и открытые мастерские по живописи "Лошади приходят в город". Живые лошади, художники за мольбертами, а также сами рижане и гости столицы станут частью творческого процесса, символически соединяющего город с природой и его культурной памятью.
С 13:00 на территории парка можно будет увидеть лошадей Liberty Equestrian, которых несколько художников будут писать прямо на глазах у посетителей. В специально оборудованных творческих зонах дети и взрослые смогут не только наблюдать за созданием произведений искусства, но и сами принять участие в процессе.
Центральный образ перформанса - лошадь - выбран неслучайно. На протяжении веков она сопровождала человека в работе, дороге и повседневной жизни, а в традиционной культуре Латвии символизирует тесную связь человека с природой, силу, движение и свободу.
В год 825-летия Риги образ лошади приобретает еще одно значение - движение во времени. За 825 лет Рига менялась, росла и развивалась, однако ее идентичность формируют не только здания и улицы, но и люди, их воспоминания, культура и связь с землей, на которой вырос город.
Поэтому "Лошади приходят в город" задуманы как символическая встреча прошлого и настоящего, природы и города, силы и творчества. Лошадь появляется в современной Риге не как иллюстрация истории, а как живое напоминание о движении, свободе и непрерывности времени.
Одним из центральных событий станет совместное создание картины под руководством художницы EVIART Gallery Эвии Заусаевой. Каждый посетитель сможет оставить свой мазок на большом холсте. В течение дня сотни отдельных штрихов превратятся в одну общую работу - символический портрет Риги, созданный ее жителями и гостями.
Принять участие в рисовании смогут и дети. Под руководством художниц LG Эвелины и Лауры Либерте из художественного клуба Zirgu māja Baltezers они смогут раскрасить изображения лошадей, самостоятельно выбирая узоры, цвета и настроение. В основе общей картины лежит история о лошадях, которые приходят в город с лугов Эймуру, а детская фантазия и созданные ими образы станут частью общей картины праздника.
Художница Иева Баумгарте давно исследует образ лошади в своем творчестве. В рамках проекта "365 лошадей" она на протяжении года каждый день рисовала по одной лошади, а летние месяцы проводила рядом с лошадьми в их естественной среде, наблюдая за ними и создавая картины. Во время праздника Риги Иева Баумгарте также будет писать лошадей в мастерской под открытым небом, наблюдая за их характером, движениями и грацией.
Художники студии Paint & Progress проведут демонстрацию живописи в реальном времени, создавая оригинальную работу акриловыми красками. Гости смогут проследить за всем процессом создания картины от начала до конца. Кроме того, на мероприятии будет представлено по одной уже завершенной работе каждого художника, что позволит познакомиться с индивидуальным почерком и творческим стилем авторов.
Живой частью перформанса станут лошади Liberty Equestrian. Обычно они находятся в живописном природном парке Эймуру в Адажи, где создан современный центр конного спорта. Он объединяет спортивную инфраструктуру, образование, искусство и возможность знакомства с природой для всей семьи. Согласно философии центра, лошадь - не аттракцион, а партнер человека, а для ребенка еще и своеобразный учитель, помогающий научиться заботе, терпению и ответственности.
У художественного перформанса будет и благотворительное продолжение. Часть созданных во время праздника работ продадут на аукционе, а полученные средства направят на помощь детям.
Одновременно мероприятие станет предвестником ART & DIPLOMACY Symposium 2026, который состоится осенью.