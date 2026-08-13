Центр Риги заполнит военная техника - 23 августа Земессардзе отметит юбилей

С 10:00 на Эспланаде можно будет увидеть военную технику, находящуюся в распоряжении Земессардзе. Осмотр оружия и экипировки, а также демонстрации различных возможностей подразделений пройдут в парках рядом с памятником Свободы. Параллельно посетителям предложат принять участие в различных творческих активностях.