Центр Риги заполнит военная техника - 23 августа Земессардзе отметит юбилей
23 августа в Риге у памятника Свободы Земессардзе отметит свое 35-летие. В программе - богослужение, военная церемония с участием подразделений Земессардзе, выставка военной техники, снаряжения и оружия, а также различные активности для посетителей.
С 13:00 на сцене у памятника Свободы пройдет концерт оркестра Земессардзе Zeme, ko sargājam. В нем также примут участие хор Земессардзе Stars и танцевальный ансамбль Bramaņi. Специальными гостями станут музыканты Центрального оркестра Вооруженных сил Канады под руководством дирижера, капитана Кристин Дэвис.
На концерте также выступят латвийские артисты Atvara, Интарс Бусулис, Микс Галвановскис и Дайнис Скутелис. Художественный руководитель и главный дирижер концерта - майор Андис Карелис.
Праздничные мероприятия начнутся в 10:00 с богослужения в Домском соборе.
С 10:00 на Эспланаде можно будет увидеть военную технику, находящуюся в распоряжении Земессардзе. Осмотр оружия и экипировки, а также демонстрации различных возможностей подразделений пройдут в парках рядом с памятником Свободы. Параллельно посетителям предложат принять участие в различных творческих активностях.
В 12:00 у памятника Свободы жители и гости Риги смогут увидеть торжественную церемонию с участием подразделений Земессардзе.
С 13:00 до 16:00 на площади у Латвийской национальной оперы будет работать дискуссионная палатка Zem-teksts, где пройдут разговоры на темы, связанные с Земессардзе.
Идея создания в Латвии организации народной самообороны укрепилась в январе 1991 года, во время баррикад, когда общество объединилось для защиты независимости страны.
23 августа 1991 года был принят закон "О Земессардзе Латвии", согласно которому Земессардзе определялась как добровольное военное формирование общественной самообороны.
Уже 24 августа был издан первый приказ руководителя Земессардзе о начале регистрации кандидатов в самоуправлениях. В сентябре началось формирование батальонов в соответствии с территориальным делением страны, а также был создан штаб Земессардзе.
За несколько месяцев в 35 территориальных батальонов вступили более 10 000 добровольцев. В течение года число участников выросло почти до 17 000, благодаря чему Земессардзе стала крупнейшей лояльной государству военной организацией в Латвии.