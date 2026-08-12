Национальный ботанический сад приглашает на празднование 70-летнего юбилея - вход бесплатный

«Ботанический сад уже семь десятилетий является местом, где встречаются наука, охрана природы и любовь людей к растениям. Отмечая этот прекрасный юбилей, мы хотим открыть двери сада для каждого, чтобы вместе оглянуться на сделанное и ощутить особую радость взаимодействия природы и человека, которая здесь живет. Наша цель — развивать ботанический сад как живое пространство для образования и вдохновения, где каждый посетитель может стать исследователем и партнером в нашей общей миссии по охране природы», — подчеркивает Артис Витиньш, директор администрации Национального ботанического сада Управления охраны природы.