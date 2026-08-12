Национальный ботанический сад приглашает на празднование 70-летнего юбилея - вход бесплатный
Отмечая семь десятилетий со дня основания, Национальный ботанический сад в субботу, 5 сентября, с 10:00 до 16:00 приглашает всех на главное мероприятие юбилейного года - масштабный праздник "Радость растёт в саду!". В день торжеств вход в Ботанический сад для посетителей будет бесплатным.
Юбилейный праздник объединит официальную часть, культурную программу и разнообразные мероприятия, посвященные познанию природы. В течение всего дня с 10:00 до 16:00 на территории сада, в Оранжерее и природном центре Botania посетителей ждет насыщенная образовательная и творческая программа.
На природных познавательных площадках гости смогут узнать больше о деревьях и старовозрастных деревьях, опылителях, охраняемых и инвазивных видах растений. Посетители также смогут научиться высаживать черенки суккулентов, вместе с травницей Лигой Рейтере познакомиться с лекарственными растениями, а также отправиться на самостоятельные прогулки с аудиогидом и по маршруту дополненной реальности 3D "Botania идет в сад".
В 11:00 состоится посадка юбилейного дерева и торжественное открытие выставки "Национальный ботанический сад сквозь времена".
Далее, с 13:00, посетителей порадует концерт коллективов любительского искусства Саласпилса — певцов, танцоров и духового оркестра. В 15:00 на сцену выйдет певица Иева Керевица вместе с сопровождающей группой.
С 10:00 до 15:00 также будет работать ярмарка растений, где можно будет приобрести плодовые деревья, ягодные кустарники и многолетние растения.
Открывать природные истории и наслаждаться праздничным днем посетителям помогут специалисты природных центров Управления охраны природы и проекта LatViaNature, Государственной службы защиты растений, Латвийского орнитологического общества, Латвийского общества ботаников, Латвийского общества микологов, учреждений Саласпилсской краевой думы и других партнеров.
Каждый желающий сможет принять участие и в создании особого юбилейного подарка для сада — написать теплые пожелания на Стене пожеланий, создать картину в технике искусства Эбру, изготовить поздравление из сухих цветов или добавить глиняный элемент к звучащему праздничному ветряному колокольчику.
Мероприятие состоится в Саласпилсе по адресу: улица Миера, 1. Более подробная программа доступна на сайте: https://nbd.gov.lv/nbd-70/
«Ботанический сад уже семь десятилетий является местом, где встречаются наука, охрана природы и любовь людей к растениям. Отмечая этот прекрасный юбилей, мы хотим открыть двери сада для каждого, чтобы вместе оглянуться на сделанное и ощутить особую радость взаимодействия природы и человека, которая здесь живет. Наша цель — развивать ботанический сад как живое пространство для образования и вдохновения, где каждый посетитель может стать исследователем и партнером в нашей общей миссии по охране природы», — подчеркивает Артис Витиньш, директор администрации Национального ботанического сада Управления охраны природы.