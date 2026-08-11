110 рыболовов из 7 стран устроят парад лодок в центре Риги

«Для многих людей рыбалка — это увлечение на всю жизнь, но спортивный дух соревнований придает ей совершенно другой уровень адреналина. Парад лодок — это момент, когда мы хотим вынести эти эмоции за пределы зоны соревнований и поделиться ими с жителями Риги и гостями города», — говорит председатель правления общества "Клуб рыболовов OSPREY" Мартиньш Балодис.