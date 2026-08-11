110 рыболовов из 7 стран устроят парад лодок в центре Риги
14 августа в 19:00 в Рижском городском канале можно будет увидеть необычное для повседневной жизни зрелище - единым парадом через центр города пройдут 55 лодок для спортивной рыбалки с 110 спортсменами из семи стран.
Парад лодок начнется в Городском яхт-клубе, где суда участников будут собираться уже с 18:30. Далее лодки направятся к Андреевой гавани, войдут в Рижский городской канал и после этого вернутся в Городской яхт-клуб.
Жителей Риги и гостей города приглашают приветствовать спортсменов с мостов через канал и с набережной, вместе создавая праздничную атмосферу в центре столицы.
Парад лодок для спортивной рыбалки во время праздника Риги состоится уже в пятый раз подряд и проходит в рамках международных соревнований по спортивной рыбалке Garmin Predator Cup 2026.
Соревнования на водоемах Риги и Рижского региона пройдут 14 и 15 августа. Они соберут опытных спортсменов-рыболовов из Латвии и других стран. Участники будут соревноваться в ловле спиннингом с лодок, стараясь показать лучшие результаты по вылову щуки, судака и окуня.
«Для многих людей рыбалка — это увлечение на всю жизнь, но спортивный дух соревнований придает ей совершенно другой уровень адреналина. Парад лодок — это момент, когда мы хотим вынести эти эмоции за пределы зоны соревнований и поделиться ими с жителями Риги и гостями города», — говорит председатель правления общества "Клуб рыболовов OSPREY" Мартиньш Балодис.
Одна из целей соревнований — повысить интерес общества к спортивной рыбалке и популяризировать ловлю спиннингом с лодок как одну из самых старых и богатых традициями рыболовных дисциплин.
Одновременно международная известность соревнований Garmin Predator Cup помогает привлечь внимание к Риге как к потенциальному направлению для спортивной рыбалки и рыболовного туризма. Преимущество Риги — ее уникальное расположение: город окружен различными водоемами, подходящими для рыбалки, начиная от Даугавы и городских озер и заканчивая Рижским заливом.
Чтобы способствовать этичному и устойчивому отношению к рыбным ресурсам, соревнования проходят по принципу "поймал — отпусти". В правилах соревнований также строго определены разрешённые методы ловли и используемые снасти.
Президент Латвийской федерации спортивной рыбалки Кристапс Котанс подчеркивает:
«Увлечение активным отдыхом и спортивными видами деятельности заслуживает поддержки, однако всегда важно сохранять высокие этические и ответственные принципы — как по отношению к окружающей среде и ее ресурсам, так и соблюдая взаимное уважение и дух честного соревнования».