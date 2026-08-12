Балтийские голоса, ритмы Южной Италии и финский фолк - в Риге пройдет необычный концерт Porta

Во второй части на сцену выйдет Yarákä — трио из города Таранто на юге Италии, в музыке которого соединяются средиземноморские традиции, африканские ритмы и южноитальянский фольклор. Звучание группы энергичное, насыщенное ритмами и основанное на древних музыкальных традициях. Голос вокалистки Вирджинии Павоне и необычное сочетание инструментов, где наряду с традиционными южноитальянскими инструментами звучит также амазонский беримбау, создают яркое и непривычное для латвийских слушателей музыкальное впечатление.