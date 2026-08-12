Балтийские голоса, ритмы Южной Италии и финский фолк - в Риге пройдет необычный концерт Porta
20 августа в 19:00 на вилле К. К. фон Стрика состоится особый летний концертный вечер фестиваля Porta — музыкальное путешествие из трех частей, в котором встретятся многоголосие Балтии, ритуальная энергия Южной Италии и сила современной финской фолк-музыки.
В первой части концерта выступит The Baltic Sisters — четыре певицы из Латвии, Литвы и Эстонии, объединившиеся, чтобы раскрыть красоту традиционного балтийского многоголосия. В их репертуаре органично переплетается традиционная музыка всех трех стран, создавая уникальное балтийское звуковое пространство. The Baltic Sisters уже выступали на международных сценах, в том числе на крупнейшей мировой музыкальной ярмарке WOMEX.
Во второй части на сцену выйдет Yarákä — трио из города Таранто на юге Италии, в музыке которого соединяются средиземноморские традиции, африканские ритмы и южноитальянский фольклор. Звучание группы энергичное, насыщенное ритмами и основанное на древних музыкальных традициях. Голос вокалистки Вирджинии Павоне и необычное сочетание инструментов, где наряду с традиционными южноитальянскими инструментами звучит также амазонский беримбау, создают яркое и непривычное для латвийских слушателей музыкальное впечатление.
Завершит вечер выступление Антти Пааланена — финского новатора современной фолк-музыки и одного из самых ярких аккордеонистов Северной Европы. Его концерты объединяют корни финской народной музыки с современным звучанием, удивляя неудержимой энергией и совершенно новым взглядом на возможности аккордеона. Антти Пааланен — одна из наиболее заметных фигур финской мировой музыки, регулярно выступающая на международных фестивалях по всему миру.