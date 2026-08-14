Запасаемся вкусным на осень: в Смилтене соберутся фермеры и домашние производители со всего края

Гостей Осеннего рынка ждет не только широкий выбор товаров, но и развлекательная программа. В центре города будет звучать музыка, для посетителей оборудуют тематическую осеннюю фотозону и проведут конкурс. Подробности программы отдел предпринимательства и туризма сообщит ближе к дате проведения рынка.