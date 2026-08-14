Осенний рынок.
Афиша Латвии
Сегодня 17:07
Запасаемся вкусным на осень: в Смилтене соберутся фермеры и домашние производители со всего края
19 сентября 2026 года с 8:00 до 15:00 в центре Смилтене на площади Базницас и участке улицы Марияс пройдет Осенний рынок Смилтене 2026. В этом году самоуправление стремится сделать рынок не только местом для покупок, но и приятным осенним событием для жителей и гостей города.
Гостей Осеннего рынка ждет не только широкий выбор товаров, но и развлекательная программа. В центре города будет звучать музыка, для посетителей оборудуют тематическую осеннюю фотозону и проведут конкурс. Подробности программы отдел предпринимательства и туризма сообщит ближе к дате проведения рынка.
Осенний рынок в Смилтене традиционно собирает продавцов и покупателей, предлагая приобрести в одном месте сезонные продукты местных хозяйств, фермерские деликатесы, изделия ремесленников и домашних производителей, цветы, растения и другие товары.
К участию приглашаются домашние производители, мастера ремесел, фермеры, а также продавцы цветов и саженцев.
Регистрация участников начнется 19 августа на сайте самоуправления Смилтенского края.