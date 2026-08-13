Не только собирать и жарить: в Вентспилсском крае покажут, насколько удивительным может быть мир грибов
12 сентября в 12:00 в поселке Зирас Вентспилсского края пройдет уже третий Грибной фестиваль, который приглашает отправиться в увлекательное путешествие по миру грибов. В течение дня посетители смогут познакомиться с разнообразием грибов Латвии, встретиться с экспертами Латвийского микологического общества и узнать о значении грибов в природе, экосистемах и повседневной жизни человека.
В программе фестиваля — консультации по определению грибов, познавательные лекции и практические демонстрации. Посетители узнают больше о выращивании грибов в домашних условиях, воздействии псилоцибина, уходе за старыми деревьями, а также о роли древесных грибов в лесной экосистеме.
Большое внимание будет уделено творческим и практическим мастерским. Участники смогут научиться окрашивать пряжу с помощью грибных пигментов, попробовать изготовление бумаги из грибов, создавать гипсовые отпечатки с природными мотивами и познакомиться с секретами выращивания шиитаке.
Атмосферу фестиваля дополнят художественные выставки, грибной рынок с предложениями местных производителей и уютное кафе с угощениями, позволяющие провести день в гармонии с природой и культурой.
В 16:00 фестиваль завершится концертом "Якаб Ниманис. Лесные песни", посвященным поэту и исследователю природы Янису Балтвилксу. В концерте примут участие композитор и музыкант Якаб Ниманис, меццо-сопрано Байба Ренерте, аккордеонист Артур Новикс и скрипачка Илзе Гагайне.