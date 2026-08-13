Не только собирать и жарить: в Вентспилсском крае покажут, насколько удивительным может быть мир грибов

В программе фестиваля — консультации по определению грибов, познавательные лекции и практические демонстрации. Посетители узнают больше о выращивании грибов в домашних условиях, воздействии псилоцибина, уходе за старыми деревьями, а также о роли древесных грибов в лесной экосистеме.