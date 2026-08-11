Театр Чехова открывает сентябрь новой премьерой для детей - на сцене устроят Олимпийские игры принцесс

В основу спектакля легли рассказы из книги Пирет Рауд "Принцесса по почте", изданной на латышском языке в переводе Маймы Гринберги. Инсценировку создал драматург Артурс Дицис. Книга получила признание читателей благодаря необычным, остроумным и теплым историям, в которых принцессы совсем не похожи на привычных сказочных героинь. Они смелые, непредсказуемые, порой странные, но всегда живые и настоящие личности, которые помогают детям взглянуть на мир свободно и с воображением.