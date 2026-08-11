Театр Чехова открывает сентябрь новой премьерой для детей - на сцене устроят Олимпийские игры принцесс
1 сентября в Малом зале Рижского русского театра имени Михаила Чехова состоится премьера нового спектакля для детей и семей "Олимпийские игры принцесс", созданного по мотивам рассказов эстонской писательницы и иллюстратора Пирет Рауд. Постановка рассчитана на зрителей от пяти лет и приглашает отправиться на необычную Олимпиаду, где спортивные соревнования встречаются с фантазией, смелостью и умением смотреть на мир иначе.
В основу спектакля легли рассказы из книги Пирет Рауд "Принцесса по почте", изданной на латышском языке в переводе Маймы Гринберги. Инсценировку создал драматург Артурс Дицис. Книга получила признание читателей благодаря необычным, остроумным и теплым историям, в которых принцессы совсем не похожи на привычных сказочных героинь. Они смелые, непредсказуемые, порой странные, но всегда живые и настоящие личности, которые помогают детям взглянуть на мир свободно и с воображением.
В спектакле зрители познакомятся с особыми Олимпийскими играми принцесс - соревнованиями, где одной силы или ловкости недостаточно. Здесь нужны фантазия, удача, способность удивлять и готовность к неизвестному. В отличие от традиционных Олимпийских игр, тренеры принцесс заранее не знают, какие испытания ждут участниц и по каким правилам придется соревноваться. Поэтому каждое состязание превращается в приключение и для героев, и для зрителей.
Пирет Рауд - одна из самых известных современных авторов детской литературы Эстонии. Ее произведения переведены более чем на 20 языков, а сама писательница получила ряд международных наград как автор и иллюстратор. Ее рассказы отличаются оригинальным юмором, тонкой эмпатией и умением разговаривать с детьми как с равными собеседниками.
Новый спектакль продолжает традицию Рижского русского театра имени Михаила Чехова создавать качественные и развивающие воображение постановки для юных зрителей. "Олимпийские игры принцесс" предложат детям и взрослым вместе смеяться, удивляться и открывать для себя, что даже самые необычные соревнования можно выиграть благодаря смекалке, смелости и вере в собственные силы.
Над постановкой работает творческая команда под руководством режиссера Эдгара Кауфелдса. Сценографию и костюмы создала Марта Мадара Грантиня, музыку - Раймондс Петраускис, световое оформление - Лайла Биргеле, перевод - Лина Овчинникова. Руководитель спектакля - Дана Мухаметзянова.
В постановке заняты актеры Чеховского театра Юлия Бернгардте, Адриана Татьяна Зачесте или Анастасия Левина, а также Михаил Ширяев или Никита Осипов.
Ближайшие показы состоятся 1 сентября в 14:00 и 16:00, 5 сентября в 11:00, 6 сентября в 11:00, 20 сентября в 11:00 и 13:00, 29 сентября в 19:00, 23 октября в 19:00 и 24 октября в 11:00.