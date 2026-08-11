Спектакль Teatro Delusio, показанный в 29 странах мира, впервые приедет в Латвию

Teatro Delusio - это виртуозный юмористический театр без слов, где маски, пластика, пантомима и филигранное актерское мастерство помогают создать более 30 ярких и многогранных персонажей. Каждый из них обладает своим характером, внутренними противоречиями и стремлениями - в этих героях зритель легко может узнать себя или окружающих. Постановка раскрывает две стороны сцены - ослепительную иллюзию успеха и скрытую закулисную театральную жизнь, полную комичных ситуаций, внутренних раздумий, амбиций и человеческой уязвимости. Юмор здесь не поверхностный, а глубокий и наблюдательный - тот, который позволяет взглянуть на себя со стороны и посмеяться.