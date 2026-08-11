Печь хлеб на огне, строить гостиницы для насекомых и пробовать мед - чем удивит День дуба в Турайде

Гостей также ждут встречи с экспертами по природе. Специалисты расскажут о тайнах дубов и других деревьев, познакомят с редкими насекомыми, обитателями водоемов, птицами и удивительным миром грибов. Посетители смогут узнать больше о природе Латвии, а также попробовать себя в создании "гостиниц для насекомых".