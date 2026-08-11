Печь хлеб на огне, строить гостиницы для насекомых и пробовать мед - чем удивит День дуба в Турайде
5 сентября в Турайдском музее-заповеднике пройдет традиционный День дуба — праздник для всех, кто хочет ближе познакомиться с природой, лесными богатствами и народными традициями.
Главной площадкой праздника станет Турайдский лесной парк, где на шестнадцати природных остановках Zemozolu гости смогут узнать больше о деревьях, животных, грибах и растениях вместе со специалистами.
5 сентября с 13:00 до 18:00 посетителей ждут познавательные мастерские, встречи с учеными и мастерами, интерактивные занятия и развлечения для всей семьи.
Одним из необычных событий станет "Грибной театр" — интерактивное представление, в создании которого смогут участвовать сами посетители. Кукольный мастер Маргита Пориете и дирижер Арийс Шкепастс вместе с группой смешанного хора Рижского латышского общества создадут особую лесную историю с грибными куклами.
Гостей также ждут встречи с экспертами по природе. Специалисты расскажут о тайнах дубов и других деревьев, познакомят с редкими насекомыми, обитателями водоемов, птицами и удивительным миром грибов. Посетители смогут узнать больше о природе Латвии, а также попробовать себя в создании "гостиниц для насекомых".
Для детей подготовлена отдельная программа с играми, песнями и творческими занятиями. Маленькие участники смогут рисовать углем, создавать поделки из природных материалов, печь хлеб на огне, изучать узоры природы и попробовать древнее ремесло плетения с помощью деревянных дощечек.
Праздник также расскажет о том, как лес влияет на здоровье и самочувствие человека. Гости смогут познакомиться с традициями банного искусства, узнать о производстве древесной шерсти, попробовать кофе из желудей и приобрести изделия из натуральных материалов.
Особое место в программе займут пчелы. Пасечники общества Siguldas medus расскажут о жизни пчел, предложат попробовать местный мед и своими руками изготовить восковую свечу. Желающие смогут посетить домик пчел и узнать о расслабляющей практике отдыха на пчелиной кровати.
В течение дня посетителей будут сопровождать музыка и праздничная атмосфера — выступления музыкантов из Драбешской усадьбы, выставка фотографа природы Гунты Шмидре, а также угощения от Mauriņu gardumi, где можно будет попробовать суп и блины от "Настоящей латышской хозяйки" Марии Земдеги.