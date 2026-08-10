Барокко выйдет за привычные рамки - в Латвии пройдет Фестиваль исторической музыки и танца

В этом году фестиваль пройдет под девизом "Европейские барочные диалоги", подчеркивая культурные связи между разными регионами Европы, которые на протяжении веков объединяла музыка. В концертах примут участие как латвийские исполнители, так и признанные зарубежные музыканты и ансамбли.