Барокко выйдет за привычные рамки - в Латвии пройдет Фестиваль исторической музыки и танца
С 5 сентября по 4 октября в Риге и Бауске пройдет Фестиваль исторической музыки и танца 2026, который объединит старинную музыку, современные интерпретации и исполнителей из Латвии и других стран Европы. В программе — концерты в исторических местах, необычные музыкальные проекты и путешествие от эпохи барокко до новых звучаний.
Фестиваль начнется 5 сентября в рамках программы "Белой ночи" необычным концертом-спектаклем "Четыре времени года. Урбанистический резонанс" в амфитеатре Ghetto Games. В этот вечер знаменитый цикл Антонио Вивальди встретится с электронной музыкой литовского композитора и исполнителя Мантаутаса Крукаускаса. Историческое звучание барочного оркестра Collegium Musicum Riga объединится со светом, технологиями и атмосферой городской среды.
Главная идея фестиваля — показать, что старинная музыка не является только частью прошлого. Произведения разных эпох продолжают находить отклик и сегодня, вступая в диалог с современным искусством, новыми технологиями и слушателями XXI века.
В этом году фестиваль пройдет под девизом "Европейские барочные диалоги", подчеркивая культурные связи между разными регионами Европы, которые на протяжении веков объединяла музыка. В концертах примут участие как латвийские исполнители, так и признанные зарубежные музыканты и ансамбли.
Гостей ждут выступления сопрано Элины Шимкус, ансамбля Fantastica Ensemble из Литвы, Helsinki Baroque Orchestra, сопрано Катерины Каспер и дирижера Сесилии Бернардини, а также ансамбля старинной музыки Tempera Mente из Нидерландов. Концерты пройдут в особых исторических пространствах — Бауском замке, Доме Черноголовых, Рижской Англиканской церкви и других площадках.
Завершится фестиваль 4 октября концертом-историей "Заколдованный лес", созданным специально для детей и семей. Организаторы стремятся сделать старинную музыку ближе новым поколениям, превратив знакомство с ней в увлекательное культурное путешествие.