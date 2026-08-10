Опера в руинах замка и музыка Раймонда Паулса: в Раунe пройдут насыщенные празднования

«Дорогие жители Раунa и гости города! Уже 14 и 15 августа мы снова соберемся вместе, чтобы отметить День имени нашей любимой Раунa под звуки красивой музыки, наслаждаясь искусством, радостью для детей и общением друг с другом. Приглашаем вас провести время на разнообразной праздничной программе».