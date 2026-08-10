Опера в руинах замка и музыка Раймонда Паулса: в Раунe пройдут насыщенные празднования
С 14 по 15 августа в Раунe пройдут традиционные празднования Дня имени Раунa, которые ежегодно объединяют местных жителей и гостей. В течение двух дней посетителей ждут художественная выставка, концерт классической музыки мирового уровня, семейные мероприятия и летний концерт на живописном Танисовом холме.
Главной темой праздника в этом году станет история Раунa, рассказанная через искусство. В рамках выставки "Раунa моими глазами" жители поселка представят свои рисунки, картины и фотографии, показывая родное место через личное восприятие. В проекте участвуют 15 местных жителей, которые несколько недель создавали свои работы, посвященные природе, людям и истории Раунa.
Одним из главных событий праздника станет концерт в руинах Раунского замка, где выступит всемирно известная оперная певица Инесе Галате вместе с молодыми талантливыми музыкантами. На одной сцене встретятся опытные исполнители и представители нового поколения, а в программе прозвучат любимые произведения классической музыки, оперные арии и мелодии разных жанров.
Субботняя программа будет посвящена всей семье. Гостей ждут поздравление новорожденных жителей Раунского и Друстского приходов, детская игровая программа "День тает как мороженое", а вечером — концерт на Танисовом холме.
Музыкальный вечер откроет группа YŪT с акустической программой, а завершится он выступлением Иевы Сутуговой и Мартиньша Кантерса с программой "Мятный чай с музыкой Раймонда Паулса", где прозвучат самые известные композиции Маэстро.
Руководитель Раунского культурного центра Линда Вецгайле приглашает воспользоваться возможностью вместе пережить атмосферу праздника:
«Дорогие жители Раунa и гости города! Уже 14 и 15 августа мы снова соберемся вместе, чтобы отметить День имени нашей любимой Раунa под звуки красивой музыки, наслаждаясь искусством, радостью для детей и общением друг с другом. Приглашаем вас провести время на разнообразной праздничной программе».