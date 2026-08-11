Лузнава снова зазвучит в ритме джаза на фестивале Škiuņa džezs
С 19 по 22 августа в усадьбе Лузнава пройдет восьмой Балтийский джазовый фестиваль, который соберет музыкантов и поклонников джаза из разных стран. В программе — концерты, мастер-классы и музыкальные эксперименты.
Фестиваль Škiuņa džezs 2026 на четыре дня превратит Лузнаву в одну из главных джазовых площадок Латгалии. На сцене выступят как известные музыканты, так и молодые исполнители из стран Балтии.
Откроет фестиваль ансамбль Šaļts — лауреат III Международного конкурса этноджазовых музыкальных ансамблей Guoyu pa JAZZ. В этот же вечер выступят джазовый квартет Лауриса Амантова и певица Рута Дудума-Кирсе с программой Katram sava tautasdziesma 2.
В следующие дни зрителей ждут выступления литовского коллектива No Name Jazz Fellas, певицы Юлии Закировой с программой Golden Hour и квинтета Александраса Дуниса. В заключительный день на сцену выйдут Шяуляйский биг-бэнд и эстонско-венесуэльский коллектив Sebastian Tarazona Ruiz Band. Завершит фестиваль Резекненский биг-бэнд под руководством Лауриса Амантова вместе с приглашенными музыкантами.
Важная часть Škiuņa džezs — мастер-классы для молодых музыкантов. Под руководством профессиональных исполнителей участники будут работать над вокалом, импровизацией и игрой в ансамбле, а результат представят на специальном концерте. Каждый фестивальный вечер продолжится традиционной джем-сессией.
История Škiuņa džezs началась в 2018 году по инициативе джазового музыканта и композитора Томса Липскиса. После его преждевременного ухода фестиваль продолжил жить под девизом "Turpinājums!" ("Продолжение!") и с 2019 года каждое лето собирает в Лузнаве джазовое сообщество Балтии.