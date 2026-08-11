Лузнава снова зазвучит в ритме джаза на фестивале Škiuņa džezs

История Škiuņa džezs началась в 2018 году по инициативе джазового музыканта и композитора Томса Липскиса. После его преждевременного ухода фестиваль продолжил жить под девизом "Turpinājums!" ("Продолжение!") и с 2019 года каждое лето собирает в Лузнаве джазовое сообщество Балтии.