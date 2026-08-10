Почти 12 часов развлечений - опубликована насыщенная программа праздника Каугури
В субботу, 29 августа, в Юрмале пройдет праздник Каугури. В течение всего дня район наполнится танцами, уличным искусством, спортивными и творческими мероприятиями. Гостей ждут сотни танцоров, гигантские куклы, акробаты, артисты цирка, уличные игры, мастерские, соревнования, концерты латвийских и зарубежных исполнителей, а завершится праздник масштабным мультимедийным световым шоу с группой Dagamba.
Программа рассчитана на посетителей всех возрастов - семьи с детьми, молодежь, взрослых и пожилых людей. Мероприятия пройдут на улице Таллинас и рядом с ней, в парке Каугури и на пляже Каугурциемса.
Праздник откроют 900 танцоров
В 12.00 на улице Таллинас праздник откроют участники танцевального фестиваля Jūras bize, которые исполнят латышский народный танец "Es mācēju danci vest".
В выступлении примут участие около 900 танцоров. Завершится оно большим общим танцем Каугури, к которому предложат присоединиться и зрителям.
С 13.00 до 17.40 фестиваль продолжится на пляже Каугурциемса, где состоятся выступления танцевальных коллективов.
Развлечения для всей семьи
С 12.00 до 17.00 на улице Таллинас для детей и семей подготовят различные активности. Можно будет попробовать себя на скалодроме, поучаствовать в эстафетах, походить на ходулях и испытать другие необычные способы передвижения. Также будут работать творческие мастерские и специальная зона отдыха.
На перекрестке улиц Таллинас и Ледургас с 12.30 до 16.00 пройдут танцевальные и театральные представления.
В программе - гигантские куклы, игры с героями сказок, спектакль театра Zīļuks "Бременские музыканты", современный танец и выступления студии Dance Fitness Jūrmala.
Цирк, акробаты и гигантская кукла из Великобритании
На перекрестке улиц Таллинас и Рупниецибас с 13.00 до 17.00 будет работать "Площадь чудес".
В 13.00, 15.10 и 16.15 зрителям покажут гигантскую куклу, которую в Юрмалу привезут артисты из Великобритании.
Rīgas cirks представит акробатическое мини-шоу с состязанием двух силачей, а также театрализованное цирковое представление PantoCirks.
Кроме того, запланированы воздушная акробатика, номера на одноколесном велосипеде и жонглирование.
Баскетбол и почти 100 автомобилей
С 12.00 до 22.00 в парке Каугури пройдет чемпионат Юрмалы по баскетболу 3x3. Сначала состоятся игры среди детей и молодежи, а вечером на площадку выйдут взрослые команды.
С 16.00 до 19.00 на участке улицы Таллинас между улицами Ледургас и Маза Нометню пройдет автомобильная выставка LoudJurmala. На ней представят почти 100 автомобилей. Посетители смогут рассмотреть машины, пообщаться с владельцами и сделать фотографии.
Ярмарка и кафе
С 12.00 до 18.00 будет работать праздничная ярмарка с товарами латвийских ремесленников и домашних производителей, сезонными и экологическими продуктами. Выездные кафе будут открыты до 23.00.
Концерты и световое шоу с Dagamba
Вечерняя программа на большой сцене на улице Таллинас начнется в 17.00 выступлением Максимса Буселса с группой.
В 18.30 выступит литовский исполнитель Daddy Was A Milkman, в 20.00 - латвийская группа Mazais princis, а в 21.30 - Fiņķis.
Финальной точкой праздника станет мультимедийное световое шоу с Dagamba, которое начнется в 22.50. Организаторы обещают сочетание музыки, света, видео и спецэффектов.
После праздника пустят дополнительный транспорт
После завершения мероприятий будет организован дополнительный поезд Слока - Рига, который отправится из Слоки в 23.41. Также предусмотрены дополнительные рейсы городских автобусов.
Во время подготовки и проведения праздника в Каугури будут действовать существенные ограничения движения, поэтому автомобилистов призывают заранее следить за актуальной информацией.
Посещение праздника бесплатное.
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