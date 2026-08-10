Почти 12 часов развлечений - опубликована насыщенная программа праздника Каугури

С 12.00 до 17.00 на улице Таллинас для детей и семей подготовят различные активности. Можно будет попробовать себя на скалодроме, поучаствовать в эстафетах, походить на ходулях и испытать другие необычные способы передвижения. Также будут работать творческие мастерские и специальная зона отдыха.