Рига готовится к грандиозному 825-летию: концерты, Формула-1, лазеры, фонтаны и десятки событий по всему городу

"Рига готова отпраздновать свое 825-летие! Это крупнейшие городские празднования в Латвии, которые мы отмечаем на протяжении всего месяца, но, конечно, самая яркая кульминация праздника ожидает нас 15 августа - масштабный концерт и шоу на набережной 11 Ноября. Я искренне рад, что программа составлена с расчетом на каждого, чтобы интересные события и праздничное настроение смогли найти для себя как рижане разных поколений, так и гости нашего города. Приглашаю всех заглянуть на сайт rigasvasara.lv, выбрать наиболее близкие для себя мероприятия и вместе отпраздновать юбилей Риги. Встретимся на празднике!" - приглашает мэр Риги Виестурс Клейнбергс.