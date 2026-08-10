Рига готовится к грандиозному 825-летию: концерты, Формула-1, лазеры, фонтаны и десятки событий по всему городу
В этом году Рига широко отмечает свое 825-летие, а в предстоящие выходные празднования достигнут кульминации - день рождения Риги будут отмечать на набережной 11 Ноября и в других местах города. Всех приглашают посетить разнообразные праздничные мероприятия и насладиться обширной программой "Рижского лета".
"Рига готова отпраздновать свое 825-летие! Это крупнейшие городские празднования в Латвии, которые мы отмечаем на протяжении всего месяца, но, конечно, самая яркая кульминация праздника ожидает нас 15 августа - масштабный концерт и шоу на набережной 11 Ноября. Я искренне рад, что программа составлена с расчетом на каждого, чтобы интересные события и праздничное настроение смогли найти для себя как рижане разных поколений, так и гости нашего города. Приглашаю всех заглянуть на сайт rigasvasara.lv, выбрать наиболее близкие для себя мероприятия и вместе отпраздновать юбилей Риги. Встретимся на празднике!" - приглашает мэр Риги Виестурс Клейнбергс.
Концерт электронной музыки на Ратушной площади и праздничный ресторан в сквере у Оперы
Празднование дня рождения Риги начнется вечером 14 августа с концерта электронной музыки на Ратушной площади. В едином пространстве объединятся электронная музыка, свет, технологии и люди.
Вечер откроет международный дуэт Maarja Nuut & Nicolas Stocker из Эстонии и Швейцарии. Затем выступит Эвия Вебере - одна из наиболее ярких представительниц латвийской альтернативной музыки, в творчестве которой сочетаются электроника, джаз, эстетика хип-хопа и экспериментальная поп-музыка.
Международную составляющую дополнит литовская группа Solo Ansamblis, а кульминацией вечера станет выступление латвийского дуэта Oil X Gas, работающего на стыке индустриального рока и электроники. Мощное живое выступление, звуковые ландшафты синтезаторов и энергия техно завершат мероприятие.
Гурманов в праздничные дни будут ждать в сквере у Оперы, где 14 и 15 августа откроется ресторан 825-летия Риги "Открой окно в Ригу" - особое место, где встретятся вкусы города, люди и истории.
В течение двух дней праздничную атмосферу дополнит разнообразное гастрономическое предложение, музыкальные акценты и возможность наслаждаться городом в неспешной и гостеприимной обстановке. Это будет возможность отпраздновать Ригу через ее вкусы, характер и людей.
На набережной 11 Ноября - программа "Открой Ригу! Код: 825"
Празднования продолжатся 15 августа на набережной 11 Ноября, в Старой Риге, Верманском саду, парке Узварас, на улице Экспорта, Эспланаде, возле Рижского Дома конгрессов и в других местах.
В программе "Открой Ригу! Код: 825" на набережной 11 Ноября каждый рижанин и гость города сможет найти что-то для себя.
В течение дня будут проходить творческие мастерские для взрослых и детей, гастрономические мероприятия и разнообразная музыкальная сценическая программа. Выступят группа современной народной музыки Auļi, Atvara, группа Citi zēni, легенда латвийского хип-хопа Ozols, музыкальная группа Alejas и группа Sudden Lights.
В вечерней концертной программе выступят Shipsea, Андрей Рейнис Зитманис, Янис Айшпурс, Айя Андреева и Юргис Намейс.
Концерт дополнят танцоры разных жанров, мастера велотриала, роллеры и любители паркура. Режиссер концертной программы - Юрис Йонелис, художественный руководитель - Рейнис Сеянс. Ведущие концерта - актер Нового Рижского театра Гердс Лапошка и актриса Латвийского Национального театра Элза Рута Йордане.
После концерта на водах Даугавы можно будет увидеть специальное шоу с лазерами, фонтанами и видео, а празднование продолжится до самой ночи вместе с диджеями Линдой Самсоновой и Магнусом Эриньшем.
Ярмарка ремесленников, уличная музыка и искусство мимов в Старой Риге
15 августа Старая Рига превратится в живое пространство европейской культуры, где встретятся две древние традиции Старой Европы - уличное музицирование и искусство мимов. Подобное сочетание культурных направлений в современной Европе встречается редко, а Рига как старинный ганзейский город особенно подходит для сохранения и развития этих традиций.
На улицах и площадях Старой Риги будут звучать джаз, диксиленд, классическая музыка и перкуссия, а городское пространство наполнят пантомима, клоунада и театр движения буто.
В завершение мероприятия артисты объединятся в общем энергичном представлении в формате флешмоба на Ратушной площади, где в одном событии соединятся музыка, танец и перформативное искусство.
Во время празднования дня рождения Риги 15 августа на Домской площади пройдет ярмарка ремесленников, где рижане и гости города смогут посмотреть и приобрести аутентичные традиционные изделия мастеров из разных регионов Латвии.
Посетителей будут ждать и в Верманском саду, который превратится в место встречи, где традиции, культурное разнообразие и радость совместного времяпрепровождения создадут особую праздничную атмосферу.
Днем свои истории представят представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги, а особую атмосферу мероприятию придаст участие городов Латвии, превращая его в праздник дружбы и сотрудничества.
В вечерней концертной программе выступят группа Le Petit Paris и Диана Пирагс, затем Роберто Мелони с друзьями - рижанами разных национальностей - представит парад самых красивых песен мира, а завершит программу группа Big Al & the Jokers.
В парке Узварас в этот день мероприятие "Открой чудо!" пригласит зрителей увидеть необычные выступления уличных артистов.
В первой половине дня ожидаются спектакль, игры и дискотека для детей, а с 15.00 до полуночи в парке будут выступать известные уличные артисты из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии и Венгрии.
На протяжении всего мероприятия на территории парка будут работать интерактивные инсталляции L’Animalada испанской группы уличных артистов Katakrak и "Большие деревянные игры".
В течение дня также состоятся выступления Школы барабанов Анджея Граудса и аттракцион с мыльными пузырями "Пузыри Мартиньша".
"Матч берегов" и "Рижский футбольный фестиваль 2026"
На Эспланаде день рождения Риги можно будет отмечать в спортивной атмосфере - там пройдет традиционный круглосуточный баскетбольный турнир "Матч берегов", а на площади возле Рижского конгресс-холла состоится "Рижский футбольный фестиваль 2026".
Оба спортивных мероприятия пройдут 15 и 16 августа и соберут несколько сотен участников и тысячи посетителей на двухдневном празднике спорта и развлечений.
Программу дня рождения Риги дополнит Red Bull Showrun - уникальное шоу автоспорта, которое объединит технику мирового уровня, спортсменов и энергию в самом центре столицы.
Главным событием шоу станет беспрецедентная для Латвии возможность вживую увидеть болид Формулы-1 Red Bull. Программу дополнят зрелищные элементы дрифта, ралли, MotoGP и другие шоу.
В Red Bull Showrun примет участие и латвийская звезда ралли Мартиньш Сескс.
На протяжении всего августа праздничный месяц будут сопровождать программы "Музыкальных парков" на эстраде Дзегужкалнс, в парке у Зиемельблазмы, Верманском саду, Калнциемском квартале, а также мероприятия Месяца уличного искусства на Саркандаугаве.
На мероприятиях в честь дня рождения Риги будет обеспечена доступность для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Кроме того, на набережной 11 Ноября во время мероприятия "Открой Ригу! Код: 825" возле сцены будет оборудована платформа для посетителей на инвалидных колясках.
Во время концерта "Моя партитура Рига" посетители с нарушениями слуха смогут использовать инструмент транскрипции Tilde для восприятия аудиопрограммы на сцене, воспользовавшись QR-кодом, который будет отображаться на экране.